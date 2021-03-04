ربط بين مصر والأردن والعراق.. وزير النقل يشارك في الجمعية العمومية للجسر العربي للملاحة

انعقدت بالقاهرة أعمال الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة بحضور كل من الفريق كامل الوزيروزير النقل المصري، والمهندس مروان خيطان وزير النقل الأردني، والدكتور سلمان صدام جاسم ممثل وزير النقل العراقي، بالإضافة الي مجلس إدارة الشركة.





واستعرضت الجمعية نشاط واعمال ونتائج الشركة المالية خلال الفترة الماضية وكذلك الإجراءات والآليات التي تم اتخاذها لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة و إمكانية فتح اسواق جديدة وامكانية استغلال الفائض من عدد الوحدات عن طريق تأجيرها وذلك بعد تقديم دراسة للعائد الاقتصادي لذلك.









وأكد وزير النقل على عمق العلاقات الثلاثية بين مصر والأردن والعراق مؤكدا أن توجيهات القيادة السياسية في مصر دائما ترتكز على زيادة التعاون والتبادل التجاري بين مصر والأردن والعراق وبين مصر وكافة الدول العربية مشيرا إلى أن الشركة تمثل نموذجًا رائدًا للتعاون بين الدول العربية في مجال النقل، مشيدا بدورها في تعزيز التجارة العربية البينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية العربية الآسيوية الأفريقية مؤكدًا على أهمية التطوير المستمر للشركة وفتح خطوط واسواق ملاحية جديدة لها لتعظيم مصادر الدخل وزيادة مواردها وتنفيذ خطة إعادة تقييم الخدمات من فترة لأخرى للإرتقاء والتحديث المستمر لها بما يليق بمكانتها في المجال الملاحي وبما يساهم في ضمان نجاح الشركة التي تشكل رابط متين بين الدول الثلاث.





ومن جانبه أشاد وزير النقل الأردني بالدوري المصري الكبير في العمل العربي المشترك والجهود المصرية لرعاية شركة الجسر العربي التي تساهم في مد جسور التعاون بين الدول الثلاث، مؤكدا على أهمية الشركة كونها البوابة التجارية التي تربط اسيا العربية بإفريقيا العربية، ولها دور كبير في الحركة التجارية بين هذه الدول، ، حيث ان هذه البوابة التجارية تساعد على تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاثة .





كما قدم ممثل وزير النقل العراقي الشكر لوزيري الأردن ومصر لجهودهم الكبيرة في دعم الشركة وتقديمهم لكافة التسهيلات للمحافظة على استمرارية الشركة في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها الشركة، وقدم الشكر للإدارة لتنفيذية على جهودها المبذولة والإجراءات التي اتخذتها لتخفيف الاثار السلبية لجائحة كورونا على نتائج واعمال لشركة.





وفي ختام الاجتماع وجه الوزراء الشكر الى الادارة التنفيذية للشركة على الجهود المبذولة والاجراءات التي تم اتخاذها للحفاظ على استمرارية العمل وكذلك استمراية حركة التجارة البينية بين الدول الثلاث.