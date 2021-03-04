كيفية حساب ايام التبويض، بشكل صحيح، سؤال تحاول العديد من السيدات التعرف علي إجابته لمعرفة مرحلة التبويض وذلك لمنع او حدوث حمل ، لذلك نكشف لكي عزيزتي عن أفضل طريقة لحساب ايام التبويض.

يقول الدكتور محمد الحلوجي اخصائي النساء والتوليد ان فترة التبويص التي تكون بعد الدورة هى المرحلة التي تخرج فيها البويضة الناضجة من المبيض استعدادًا للتخصيب وحدوث الحمل، فالعديد من النساء لا يعرفو أيام التبويض بعد الدورة أو الطرق التي يمكن من خلالها حساب أيام التبويض بعد الدورة.

كيفية حساب ايام التبويض

الاباضة تحصل عادة في اليوم 14 من الدورة الشهرية لمن تكون دورتهن مؤلفة من 28 يومًا، وبالتالي تكون البويضة صالحة للتلقيح بالحيوان المنوي لمدة 12الى 48 ساعة بعد خروجها من المبيض الا أنه لدى بعض النساء قد تستمر فترة الخصوبة لمدة اسبوع بحيث تكون البويضة اكثر خصوبة خلال تلك الفترة. وفي هذه الحالة ينصح المرأة التي ترغب في الحمل بممارسة العلاقة مع الزوج خلال اسبوع ايام التبويض مرة يوم بعد يوم على الاقل وتعتبر تلك استراتيجية فعالة لحدوث الحمل في أيام التبويض .

أما عن طريقة حساب أيام التبويض، فهي من الأمور السهلة اذ يكفي عد 14 يومًا من بداية اليوم الاول لللدورة الشهرية لمن تكون دورتهن 28 يومًا. اما بالنسة النساء اللواتي تكون دورتهن الشهرية أكثر من 28 يومًا ولكن منتظمة تكون طريقة حساب ايام التبويض بالطريقة العكسية فمثلا اذا كانت الدورة تاتى كل 30 يوما يتم طرح 14 يوم من آخر يوم قبل الدورة الشهرية المقبلة لتكون تلك الفترة هي ايام التبويض.

☆ النساء التى تعانى من اضطرابات في الدورة الشهرية وعدم انتظام فيكون من الصعب عليهم حساب أيام التبويض بتلك الطريقة ومن هنا ما عليهم سوى التعرف على أعراض التبويض.

وأعراض التبويض هي :



- ارتفاع درجة حرارة الجسم قليلا ايام التبويض .

- خروج بعض الإفرازات المهبلية أثناء ايام الاباضة لتسهيل العلاقة مع الزوج ولسهولة وصول الحيونات المنوية للبويضة .

- الشعور بالم اسفل البطن والحوض ناتج عن خروج البويضة واستقرارها فى قناة فالوب استعدادا للإخصاب .

برنامج حساب أيام التبويض

تحدث الإباضة عندما يطلق أحد المبيضين بويضة ناضجة، وهذا هو الوقت الذي يكون فيه الجسم جاهزًا لاستقبال الحيوانات المنوية لتخصيب.

إذا لم يحدث الإخصاب ، تتفكك البويضة في بطانة الرحم، ثم يقوم الجسد بإلقاء الرفات خلال فترة المرأة الشهرية ،تستمر الإباضة في أي مكان من 12 إلى 24 ساعة.

بعد أن يطلق المبيض البويضة، تبقى حية لمدة 24 ساعة قبل أن تموت إلا إذا قام الحيوان المنوي بتلقيحها، إذا مارس الشخص الجنس قبل أيام من فترة الإباضة أو خلالها فهناك فرصة كبيرة للحمل، لأن الحيوانات المنوية يمكنها البقاء على قيد الحياة لمدة تصل إلى 5 أيام في عنق الرحم. لذلك ، من المهم فهم نافذة الخصوبة.

ما هي الخصوبة؟ كيف يتم حسابها؟

فترة الخصوبة هي الفترة الزمنية التي يمكن خلالها الحمل عن طريق الجماع. هذا هو يوم الإباضة بالإضافة إلى مقدار الوقت الذي يمكن أن تعيش فيه الحيوانات المنوية داخل عنق الرحم قبل تخصيب البويضة.

وفقًا للكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء (ACOG) ، يمكن لأي شخص أن يصبح حاملًا إذا مارس الجنس في أي مكان من 5 أيام قبل الإباضة ويوم واحد بعد الإباضة ،اعتمادًا على الدورة الشهرية ، قد تختلف فترة الخصوبة من شخص لآخر.

لحساب نافذة الخصوبة ، يجب على الشخص ملاحظة اليوم الأول من الدورة الشهرية حتى حدوث الفترة التالية. هذا الإطار الزمني هو الدورة الشهرية. في المتوسط ​​، تكون الدورة الشهرية لمعظم النساء 28 يومًا ،ومع ذلك ، وفقًا لمكتب صحة المرأة ، قد يستمر الأمر بالنسبة للبعض من 21 إلى 35 يومًا ،وفقًا لـ ACOG ، تحدث الإباضة في اليوم الرابع عشر من الدورة الشهرية ،على سبيل المثال ، الشخص الذي لديه دورة مدتها 28 يومًا سيكون لديه نافذة خصوبته قبل 5 أيام من تاريخ الإباضة.

حساب أيام التبويض للحمل بولد

تعتبر عملية الحقن المجهري من أنجح وسائل الإخصاب التي تساعد في تحقيق حلم الإنجاب، وذلك بنسبة مرتفعة بالمقارنة مع عملية التلقيح الصناعي التي يتم فيها تخصيب البويضة داخل الرحم.

وعلقت الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري و المناظير النسائية وعلاج العقم، أن عملية الحقن المجهري تتم داخل معامل متخصصة حتى تمام حدوث التخصيب بظهور الأجنة، ومن ثم يتم زرع هذه الأجنة داخل رحم الزوجة، وذلك بطريقتين وهما :

الطريقة الاولي :



وأوضح الملا، أنه يمكن تحديد جنس الجنين من خلال عملية الحقن المجهري، وذلك عن طريق تنشيط التبويض عند الزوجة ثم سحب البويضات منها ودمجها مع الحيوانات المنوية الخاصة بالزوج، ويتم وضعهم في الحاضنات الخاصة بهم لانتظار كل جنين حتى يصبح له 8 خلايا ثم تؤخذ كل خلية تعبر عن كل جنين على حدى للتعرف على نوعه إذا كان ذكر أو أنثى وحقن النوع المرغوب فيه في رحم الزوجة.

وتابع الملا في منشور له عبر حسابه الرسمي على الفيس بوك، ان عملية الحقن المجهري توفر إمكانية دراسة الصفات الوراثية لاستبعاد الكثير من الأمراض والعيوب الوراثية، والتي قد تكون متواجدة في أحد الجنسين، وهي الطريقة التي تحدد نسبة نجاح 90% لتحديد جنس المولود.

الطريقة الثانية :

وأوضح الملا، أن الطريقة الأخرى لـ تحديد جنس الجنين والمسماة بـ غربلة الحيوانات المنوية، ويتم فيها معالجة وفحص عينة السائل المنوي الخاصة بالزوج، ويتم اختيار الحيوانات المنوية التي تكون فيها نوعية الجنس المراد أكثر ليتم حقنها في رحم الزوجة أثناء فترة التبويض، وعند حدوث الحمل سيكون بالجنس المراد لهم بنسبة 70%، وهو ما يطلق عليه عملية ترجيح جنس الجنين.

جدول حساب أيام التبويض

الحمل ممكن بعد 12-24 ساعة من التبويض. وذلك لأن البويضة التي تم إطلاقها يمكنها البقاء على قيد الحياة لمدة 24 ساعة فقط قبل أن يصبح الحيوان المنوي غير قادر على تخصيبها.

ما هي احتمالية الحمل في كل يوم قبل الإباضة أو بعدها؟

تختلف احتمالية حدوث الحمل في الأيام التي تسبق الإباضة وبعدها من شخص لآخر،و دراسة قديمة من عام 1995 بدا في توقيت الجماع فيما يتعلق التبويض واحتمال الحمل ،من بين 221 امرأة تتمتع بصحة جيدة ، كان هناك 192 حالة حمل. خلص الباحثون إلى أنه يمكنهم تقدير احتمالات الحمل في كل يوم من فترة الخصوبة بين 10-33٪ ، اعتمادًا على اليوم.

5 أيام قبل التبويض 10٪



4 أيام قبل التبويض 16٪



3 أيام قبل التبويض 14٪



يومين قبل التبويض 27٪



قبل يوم واحد من التبويض 31٪



يوم الاباضة 33٪

لاحظ مؤلفو الدراسة أيضًا أن هناك فرصة بنسبة 12 ٪ للحمل في أي يوم 7 قبل الإباضة ويوم بعد الإباضة ،ومع ذلك ، فإن فرص الحمل قبل الإباضة أو بعدها تعتمد على عدة عوامل ، منها:

عمر



تواتر الجماع



الدورة الشهرية

مصدر المعلومات .medicalnewstoday