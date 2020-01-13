يصيب 40% من النساء.. تعرف على أبرز أسباب ضعف التبويض

يعد ضعف التبويض من أبرز المشكلات خلف عدم الإنجاب، حيث يحدث فيما يصل إلى 40٪ من النساء المصابات بالعقم، ويحدث ضعف التبويض عند فقد قدرة المبيضين على إنتاج البويضات، وفيما يلي سنقوم بتوضيح أبرز أسباب حدوث ضعف التبويض.



وصرح الدكتور أحمد عاصم استشاري الحقن المجهري و المناظير النسائية وعلاج العقم، إن ضعف التبويض من أكثر الحالات المرضية الشائعة بين النساء المتأخرات في حدوث الحمل، وهي حالة تتسبب في عرقلة إنتاج البويضة من المبيض حتى يتم إخصابها لحدوث الحمل بشكل طبيعي.



وأضاف عاصم في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، إلى أن هناك عدد من العوامل المؤثرة في خصوبة المرأة والتي تؤدي بدورها إلى ضعف التبويض، حيث أنه لا ينبغي أن تلجأ السيدة إلى أخذ منشطات التبويض دون استشارة الطبيب حتى لا ينتج مضاعفات صحية خطيرة.



وأكد عاصم، إلى أن ضعف التبويض لا يمنع حدوث الحمل، بل يمكن لعلاج ضعف التبويض ان تحدث نسب نجاح مرتفعة لحدوث الحمل سواء بالشكل الطبيعي أو من خلال إجراء عملية الحقن المجهري، حيث ان القلق والتوتر يمكن أن يكون أحد أقوى الأسباب في الإصابة بضعف التبويض.



وهناك العديد من العوامل المرضية التي تؤدي إلى إصابة المرأة بضعف التبويض، وتابع عاصم، إلى أن الأسباب الأكثر شيوعًا لحدوث ضعف التبويض، هي:



1- متلازمة المبيض متعدد الكيسات.

2- البدانة.

3- اختلال الغدة الدرقية.

4- فرط برولاكتين الدم.

5- التعرض للضغط النفسي والتوتر بشكل مستمر.

