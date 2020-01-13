احذر الوقوف لفترات طويلة.. أمراض تترتب على الإصابة بـ دوالي الساقين

تعد دوالي الساقين من أكثر الأمراض شيوعًا، وبالأخص بين النساء، حيث ان الدوالي تنتشر بنسبة لدى النساء أكبر من الرجل، ويحدث دوالي الساقين نتيجة احتقان الدم في الأوعية الدموية، مما يتسبب في تمدد الأوردة السطحية، وهو الأمر الذي يتسبب في انتفاخها.



وكشف الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أنه على الرغم من عدم تصنيف دوالي الساقين ضمن الأمراض المزمنة، إلا أنها قد تؤدي في بعض الأحيان إلى الإصابة بأمراض خطيرة، مثل: قصور الدورة الدموية، أو الإصابة بالتقرحات الجلدية.



وتابع الدالي، أنه من مسببات دوالي الساقين هو الوقوف لفترات طويلة، لذا نصح بضرورة تجنب الوقوف لفترات طويلة مع مراعاة تحريك القدمين بطريقة صحيحة أثناء المشي، ورفع القدمين على وسائد مرتفعة أثناء النوم حتى يتم تجنب الإصابة بدوالي الساقين.



وأضاف الدالي في منشور له عبر صفحته الرسمية على الإنستجرام، أنه يمكن علاج دوالي الساقين عبر الليزر، حيث انها من احدث طرق التعامل الفعالة لعلاج دوالي الساقين بدون جراحة.



وأشار الدالي، إلى أن الليزر يحتوي على أشعة ضوئية عالية التركيز يتم استخدامها بهدف التخلص من توسع أو تمدد الأوردة، حيث يقوم الليزر بإعطاء الوريد حرارة عالية لازمة لإغلاقه مما يؤدي إلى توقف تدفق الدم في الوريد، ومن ثم يختفي أو يموت.



وأكد الدالي، إلى أن علاج دوالي الساقين يمكن ان يتمدد لعدة جلسات، والتي يمكن ان تكثر او تنقص على حسب حالة المريض، حيث أن العلاج بالليزر يتم من خلال تحديد الوريد المصاب بالدوالي، وبعدها يتم توجيه موجات صوتية من خلال أنابيب رفيعة، وبعدها إرسال أشعة ليزر للوريد، وهو ما يمكن المريض ممارسة حياته اليومية بعد وقت قصير.