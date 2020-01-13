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مرأة

لتجنب أضرارها.. بريطانيا تسيطر على استهلاك المشروبات الغازية بين الأطفال

الإثنين 13/يناير/2020 - 11:32 م
بريطانيا تسيطر على
بريطانيا تسيطر على استهلاك المشروبات الغازية بهذه الحيلة
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آية التيجي
كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثون في جامعة اكسفورد، أن استهلاك البريطانيين للسكر في المشروبات انخفض بشكل كبير في الفترة الأخيرة ، وذلك بسبب فرض الضرائب على المشروبات الغازية، والتي تحتوي على كميات كبيرة من السكريات.

وأشار الباحثون المشرفون على الدراسة، إلى ان فرض الضرائب على المشروبات الغازية ، ساهم بشكل كبير في الحد من استهلاكها بشكل مبالغ فيه كما كان يحدث في السابق، وهو الأمر الذي كان له تأثير إيجابي في الحد من الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة.

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وقال الدكتور لورين باندي الباحث الرئيسي، ان فرض الضرائب على المشروبات الغازية، والمشروبات اتي تجتزوي على كميات كبيرة من السكريات، قد ساهم في الحد من استهلاكها بشكل كبير، وبالتالي التقليل من الأضرار الناجمة عن المشروبات السكرية بين المستهلكين.

وأضاف باندي، ان شرب المشروبات الغازية، والمشروبات التي تحتوي على سكريات لها أضرار كبيرة، منها: الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن، والإصابة بالأمراض المزمنة، كأمراض السكري من الوع 2، وأمراض القلب الناتجة عن زيادة الوزن، وفقا لما صرح به لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأظهرت بيانات الصحة العامة في إنجلترا أن استراتيجية فرض الضرائب على المشروبات الغازية ساهم في الحد من انتشار السمنة في مرحلة الطفولة، والذين هم أكثر استهلاكا للمشروبات السكرية انخفاض السكرن وذلك بنسبة 20 في المائة قبل حلول عام 2020.
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