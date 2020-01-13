لأصحاب الوزن الزائد.. في هذه الحالات الخطيرة يجب اللجوء لعمليات جراحات السمنة

يلجأ اغلب الذين يعانون من السمنة المفرطة الى العديد من الحلول ليتخلصوا من الوزن الزائد، كاتباع نظام غذائي او تناول الادوية، او حتي بممارسة الرياضة، إلا أن النتيجة تكون فعالة ولكن على المدى البعيد، اما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الأوزان الزائدة ويريدون حلول سريعة وجذرية للتخلص من الوزن الزائد فقد يلجأون إلى عمليات التكميم وجراحات السمنة بشكل عام.



جراحات السمنة تمنع حدوث نتائج كارثية للمصابين بالبدانة



وقال الدكتور أحمد شبانة استشاري جراحات المناظير والسمنة وزميل المستشفى الجامعي فيينا في النمسا، إن السمنة من الأمراض العصرية الآخذة في الانتشار بين الرجال والنساء، نتيجة التطورات التكنولوجية التي جعلت الأشخاص لا يعتمدون على الحركة بل أصبح الاعتماد على الأجهزة الإلكترونية هو الأساس.



وأضاف شبانة، أن السمنة تسبب العديد من الأمراض سواء النفسية أو الصحية، حيث إنها تصيب الشخص الذي يعاني من السمنة ضعف الثقة في النفس فضلا عن الإصابة بالأمراض المزمنة، والتي يمكن أن تسبب بحدوث الوفاة، وهو الأمر الذي يستدعي ضرورة تغيير نمط الحياة الخاطئ، والذي يتبعه الشخص، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.



وأكد شبانة، في منشور خاص له عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، أن جراحات السمنة سهلت بشكل كبير حدوث نتائج كارثية جراء إصابة الأشخاص بالبدانة والوزن المفرط، حيث انها تعمل على إنقاص الوزن، وتعديل النظام الغذائي للأشخاص بما يلائم كل شخص.



وأشار شبانة، إلى أن تعدد جراحات إنقاص الوزن حيث انها تختلف من شخص لأخر، ويمكن تحديد الجراحة الأنسب على حسب الحالة، والاختيار بينهم، ومن اكثر العمليات الناجحة والتي ظهرت مؤخرا، تكميم المعدة، وبالون المعدة، وتدبيس المعدة، أو قص المعدة.