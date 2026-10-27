الغربية.. ضبط مستودع أنابيب امتنع عن البيع بحورته 371 أسطوانة معبأة

وجّه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتكثيف الحملات الرقابية على مستودعات البوتاجاز بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالحصص المدعمة أو الامتناع عن البيع، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالأسعار الرسمية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت حملة تموينية بمركز طنطا عن ضبط مسؤول مستودع بوتاجاز بإحدى القرى لتصرفه في كامل الحصة المقررة، بإجمالي 273 أسطوانة منزلية، إلى جانب رصد مخالفات بسجل زيارات المستودع وعدم الالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرك تنفيذي عاجل

وفي مركز المحلة الكبرى، أسفرت الحملات عن ضبط واقعة التصرف في 2,756 أسطوانة بوتاجاز منزلية، بعد مراجعة سجلات المستودع والأذون المنصرفة له منذ بداية شهر أكتوبر، كما تم ضبط 371 أسطوانة معبأة داخل مستودع آخر عقب رصد امتناع المسؤول عن البيع، وتحرير 5 مخالفات تموينية شملت الغلق خلال مواعيد العمل الرسمية وعدم الإعلان عن الأسعار.

ردع مخالفين

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات الرقابية على مستودعات البوتاجاز، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يضمن إحكام الرقابة على تداول الأسطوانات المدعمة، والحفاظ على حقوق أهالينا، وضمان حصولهم على احتياجاتهم بالأسعار الرسمية.