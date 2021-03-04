برفقة أحمد زاهر.. شاهد أحمد حسن يستعرض لياقته البدنية

نشر أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، فيديو جديد في الجيم، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر أحمد حسن برفقة النجم احمد زاهر وهو يستعرض لياقتة البدنية بتمارين رياضية شاقة من إحدى صالات الجيم .



وعلق علي الفيديو قائلا: تحدي جديد ،في وجود النجم صديقي احمد زاهر، وعرش ربنا (بصوت فتحي) يا هيما انت صعبان عليا





وجاءت أبرز التعليقات كالآتي:





بطل مصر، عاش يا كابتن ، كابتن مصر





واسترجع أحمد حسن مؤخرا ذكريات أبطال افريقيا 98، قائلا: "شكرًا لأبطال جيل ٩٨، تمر الأيام وتمضي السنين ويرحل الأحباب ويُصبح الأمس القريب أجمل ذكريات ولكن يبقى التاريخ دائمًا منصفا وشاهِدًا ومَوْثِقًا ومخلدًا لكل النجاحات والإنجازات".