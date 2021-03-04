ليه بنقول عليها مسقعة.. تفاصيل

المسقعة





تنطق بالمسقعة أو المصقعة أو المغمور أو التبسي هي طبق يتكون بشكل رئيسي من الباذنجان أو البطاطس مع البصل، غالبًا ما تحتوي على اللحم المفروم في المطبخ العثماني، وهي منتشرة في الشرق الأوسط وأوروبا، يُقال أنها مصرية الأصل والبعض يقول أنها شامية وهناك اختلاف في منشئها والصحيح أن أصلها يوناني أو تركي وانتقلت بعدها للشرق الأوسط في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي.





تعرف في مصر والسعودية وفلسطين بالمسقعة، وفي سوريا تسمى المطبق وفي لبنان وفلسطين يُضاف إليها الحمص، وإذا أدخل عليها الخضار صارت تعرف بالمغمور، وفي العراق تسمى بالتبسي.





تختلف مكوناتها من بلد لآخر وطريقة أكلها وتقديمها، ففي بعض الدول العربية تُقدم فيها باردة وفي اليونان تضاف على المكونات الأساسية اللبن والخيار والجبنة.





وفي مصر يوجد نوعان من المسقعة إما أن تكون في الفرن بطبقات من الباذنجان المقلي بينها طبقة من اللحم المفروم مغطاة بالبشاميل وتقدم مع الأرز في الغالب، أو على شكل قطع باذنجان متراكمة على بعضها وتكون نباتية أو مع لحم مفروم أو قطع لحم، وتقدم المسقعة النباتية مع الخبز في الغالب أما في تركيا فتُعد عن طريق القلي وتُقدم بالكسرولة وتؤكل عندما تبرد إلى حرارة الغرفة.





سبب تسميتها





المسقعة في اللغة العربية تحريف من كلمة مُصَقَّعَة، والمُصَقَّع من الفعل صَقَعَ وهو صيغة مبالغة على صيغة مُفَعَّل. فجاء أصل الكلمة من الصقيع وهو التبريد، حيث أن المسقعة تُقدم باردة في غالبية الدول العربية.

ولها العديد من طرق التحضير تتضمن تغطية المسقعة بالبيض أو بالبشاميل.

المسقعة في البيت المصري

وكعادته يحب المواطن المصرى أن يضيف لمسته الخاصة على كل شىء ،فبالرغم أن المسقعة ليست أكلة مصرية أصيلة إلا أن المصرى أضاف إليها لمسته الخاصة التى جعلتها ركن أساسى على المائدة المصرية.

حيث تطهى المسقعة المصرية بالباذنجان والفلفل المقلى وتضاف إليهما صلصة الطماطم المسبكة مع البهارات التى تكسبها نكهة مصرية خاصة .

وبشكل آخر يضاف اللحم المفروم لمكونات المسقعة وتدخل الفرن لتخرج فى "صينية مسقعة باللحمة المفرومة "بنكهة رائعة.

كما طهى الشعب المصرى المسقعة باللحمة المفرومة وأضاف إليها الباشميل فأضاف إليها لمسة جعلتها من الأكلات الأساسية فى البيت المصرى.













