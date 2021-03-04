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تعليم

محمود علم الدين يوضح العقوبات التي تقع على الطلاب في حالة الغش

الخميس 04/مارس/2021 - 01:18 م
الدكتور محمود علم
الدكتور محمود علم الدين
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مريم عزت
كشف الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة ، عن العقوبات التى ستقع على الطلاب فى حالات الغش . 
وقال الدكتور محمود علم الدين خلال تصريح لصدى البلد ، فى حالة وقوع حالات غش وتم إثباتها بالفعل يحول الطالب إلى التحقيق ، ومن بعدها ستطبق عليه العقوبات فى اللائحة التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات. 

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وكان المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة قد أوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن الامتحانات تسير بشكل طبيعي بجميع كليات الجامعة، وأنه لم يتم رصد أي مشكلات تنظيمية أو صحية تواجه الطلاب ، لافتا إلى التزام الجميع بكافة تعليمات الجامعة وتطبيقها ، والوعي بمدى أهميتها وعدم رصد أي مخالفات من جانب الطلاب.

وأشار إلى أنه سيتم البدء في الفصل الدراسي الثاني مباشرة بعد الانتهاء من الامتحانات وإعلان النتائج، لافتا إلى أن طريقة إجرائه ستتوقف على قرارات المجلس الأعلى للجامعات وتوجيهات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس الوزراء، حيث إن الجامعة جاهزة لبدء الفصل الدراسي الثاني بكافة الطرق .

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