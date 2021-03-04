تطعيم 977 ألف طفل ضد مرض شلل الأطفال في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، استمرار أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال حتى يومي الخميس والجمعة من مارس الجاري، للوصول إلى جميع الأطفال من الفئات المستهدفة من سن يوم وحتى 5 سنوات، وذلك ضمن جهود الدولة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.





وقال المحافظ، إنه تم تطعيم 977 ألفا و537 طفلا خلال أعمال الحملة القومية ضد شلل الأطفال بنسبة 98% من إجمالي المستهدف، بهدف أن تصبح مصر خالية من شلل الأطفال.





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من جانبه، أكد الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، على استمرار الفرق الطبية في الحملة تطعيم الأطفال لتحقيق المستهدف من الحملة، مؤكدًا على إزالة كافة المعوقات التي تقابل الفرق المشاركة.





وأوضح الدكتور على قاسم مدير عام الادارة العامة للطب الوقائي ان الحملة يتم تنفيذها من خلال2651 فرقه ثابته ومتحركة بجميع مدن ومراكز وقرى محافظة المنيا، مع الالتزام التام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.





وفي سياق متصل شهد المحافظ اللواء أسامة القاضي بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا بمستشفى سمالوط النموذجي، وذلك بحضور، الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا.





يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالبدء في توزيع لقاح كورونا على أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ، عقب الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية وفرق الرعاية الصحية في جميع المستشفيات .





وخلال زيارته للمستشفى، تابع محافظ المنيا مراحل حصول المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن على الجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا، واستمع المحافظ، الى شرح لألية تلقي اللقاح بدايةً من تسجيل البيانات ومواعيد الجرعات الثانية وطريقة التواصل مع متلقي اللقاح، كما شهد المحافظ مرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي.





وقدم المحافظ الشكر لجميع الأطقم الطبية، وكافة العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، مثمنًا دورهم الإيجابي في الوقوف صفًا واحدًا للتصدي لجائحة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.





ووجه المحافظ بتوفير سيارة إسعاف لنقل المرضي من كبار السن وأصحاب الامراض المزمنة من منازلهم الى المستشفى اذا تطلب الامر، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة سبل الدعم والوسائل المتاحة للتيسير على أهالينا من كبار السن لتلقي اللقاح .





ومن جانبه قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، إنه سوف يستمر التطعيم بلقاح فيروس كورونا عن طريق المنظومة المميكنة لصرف اللقاحات داخل جمهورية مصر العربية ، مشيرا إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت بإطلاق موقع إلكتروني لتسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على هذه اللقاحات، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح ، وللحصول على ايه معلومات يمكن الاتصال على الخط الساخن15335







