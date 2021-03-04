صحة الوادي الجديد: تطعيم 38 ألفًا و462 ضد شلل الأطفال

أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة ب الوادي الجديد ، اليوم الخميس، تطعيم ٣٨ ألفًا ٤٦٢ طفلاً بنسبة ٩٩،٤٪ وذلك خلال ٤ أيام الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان والتي انطلقت الأحد ٢٨ فبراير واستمرت حتى الأربعاء 3 مارس 2021.





وأكد محروس أن الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال من سن يوم وحتى سن 5 سنوات بإجمالي ٣٨ ألفًا و٦٩٦ طفلًا وطفلة، وذلك للوصول إلى النسبة المستهدفة من الأطفال للتطعيم ضد شلل الأطفال، ضمن جهود الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، وللحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.





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وأكد محروس، في بيان صحفي له، اليوم الخميس، استمرار عمل النقاط الثابتة التابعة لمديرية الشئون الصحية، في إستقبال الأطفال حتى سن ٥ سنوات لتلقي جرعات التطعيم حتى الجمعة المقبلة، وذلك في إطار حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.





يذكر أن جرى تسجيل آخر حالة شلل أطفال في مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض، ورفع المناعة المجتمعية ضد المرض.





من جانب اخر أعلنت نقابة المهندسين بمحافظة الوادي الجديد، إعداد دراسة فنية للاستفادة من مياه الصرف الصحي ومعالجته في قرى المحافظة المدرجة ببرنامج "حياة كريمة".





وأكد المهندس عادل ربوح، نقيب المهندسين بالوادي الجديد، في بيان صحفي، أن النقابة أعدت دراسة علمية شاملة في معالجة مياه الصرف الصحي بأحدث الطرق والوسائل في القرى الصغيرة لتقديمها للواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، لدراسة تنفيذها في القرى المدرجة في مشروع تنمية الريف المصري حياة كريمة بالمحافظة، والتي بلغ عددها في المرحلة الأولى 25 قرية بمركز الفرافرة.



