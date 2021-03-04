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أخبار البلد

الزراعة : مد حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع 15 يوما

الخميس 04/مارس/2021 - 02:08 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 6 فبراير 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

أوضح التقرير أنه تم تحصين 2 مليون و322 ألفا و873 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينها " مليون و369 ألفا و89 رأس أبقار، 723 ألفا و654 رأس جاموس، 201 ألف و734 رأس أغنام، 28 ألفا و396 رأس ماعز" حتى 2 مارس2021.


وتحصين 2 مليون و230 ألفا و249 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينها " مليون و295 ألفا و622 رأس أبقار، 716 ألفا و834 رأس جاموس، 188 ألفا و115 رأس أغنام، 28 ألفا و356 رأس ماعز، 1322 راس جمال" حتى 2 مارس2021 ايضًا.

نظرًا لإقبال المواطنين وتجاوبهم مع حملات التحصين قرر وزير الزراعة مد الحملة 15 يوما إضافية لدورها في حماية الثروة الحيوانية من الامراض والاوبئة.
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