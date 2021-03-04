بدء عقد الاختبارات الإلكترونية بكلية التمريض جامعة حلوان

قامت كلية التمريض بجامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والأستاذ الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بإجراء الاختبارات الإلكترونية، حيث تعد جامعة حلوان من أوائل الجامعات الحكومية المصرية التي يجري بها الاختبارات الإلكترونية، والتي تبث من المجلس الأعلى للجامعات.











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وأوضح الأستاذ الدكتور ماجد نجم أن الجامعة تسعى إلى تطبيق الاختبارات الإلكترونية بكلياتها في ظل الانطلاق التدريجي نحو التحول الرقمى الشامل في منظومة التعليم لضمان جودة العملية التعليمية وفقا للمعايير العالمية.









جدير بالذكر أن كلية التمريض كان لها السبق فى ذلك، حيث كانت أولى كليات جامعة حلوان تطبيقًا للاختبارات الإلكترونية التى تبث من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك تحت رعاية وإشراف الأستاذ دكتور صفاء صلاح، عميد كلية التمريض، والدكتورة ميادة طه، مدير وحدة القياس والتقويم، وم. م محمد أحمد على، نائب مدير وحدة القياس والتقويم.











وقد أجريت الاختبارات بمعامل مركز الحساب العلمي وكلية الخدمة الاجتماعية والمعامل المركزية بالجامعة، حيث قامت الأستاذة الدكتورة صفاء صلاح، عميد كلية التمريض، بعمل جولة تفقدية داخل اللجان للاطمئنان على سير الاختبارات الإلكترونية والتأكد من تذليل أي عقبات أمام الطلاب وتقديم الدعم المعنوي منها للطلاب، والتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية من قبل الطلاب والملاحظين داخل اللجان وتعقيم اللجان قبل وبعد الانتهاء من الاختبارات.







