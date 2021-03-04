بـ الكاجوال الأسود.. سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار على انستجرام

نشرت الفنانة سلمى ابو ضيف ، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة كاجوال.





وتألقت بها ، سلمى أبو ضيف ببلوفر بسيط وناعم باللون الأسود الذى يبرز عن جمالها واناقتها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت نظارة شمسية باللون الأسود، كما اختارت احمر للشفاه باللون البينك اللامع الذى يبرز جمال انوثتها.





كما اختارت تسريحة ذيل الحصان لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع ظهورها اللافت.





كما وضعت قرط بسيط وناعم باللون الذهبي لأكمال ظهورها