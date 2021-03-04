ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

موجز السوشيال ميديا.. محمد رمضان المضيفة الحنينة رزق.. أمير كرارة يغازل الشرنوبي.. شيما صابر تستعيد ذكرياتها مع زوجها

الخميس 04/مارس/2021 - 03:46 م
صدى البلد
Advertisements
ميرنا محمود
استعرض موقع "صدى البلد" الإخباري عددًا من الموضوعات المهمة على مدار الساعة عبر السوشيال ميديا وإليكم أبرزها:


نشرت الإعلامية شيما صابر، فيديو جديدا مع زوجها رامي صبري، لاعب إنبي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



نشر أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، فيديو جديد في الجيم، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

نشر الفنان أمير كرارة صورة جديدة تجمعه بالنجم محمد الشرنوبي  عبر خاصية الستوري  من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر  محمد زيدان، لاعب منتخب مصر السابق فيديو جديدا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة مختلفة.. ريهام أيمن تبهر متابعيها في أحدث ظهور

افحص نفسك كل يوم.. دراسة توضح تأثير كورونا على الجلد بـ 3 علامات

رسمياً.. تسعير تويوتا ياريس 2021 الشكل الجديد في مصر | صور