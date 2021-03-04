موجز السوشيال ميديا.. محمد رمضان المضيفة الحنينة رزق.. أمير كرارة يغازل الشرنوبي.. شيما صابر تستعيد ذكرياتها مع زوجها

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نشرت الإعلامية شيما صابر، فيديو جديدا مع زوجها رامي صبري، لاعب إنبي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".













نشر أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، فيديو جديد في الجيم، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





نشر الفنان أمير كرارة صورة جديدة تجمعه بالنجم محمد الشرنوبي عبر خاصية الستوري من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

شاهد.. محمد زيدان يشعل انستجرام بتحد جديد في كرة القدم





نشر محمد زيدان، لاعب منتخب مصر السابق فيديو جديدا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".