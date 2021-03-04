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مرأة

بإطلالة مختلفة.. ريهام أيمن تبهر متابعيها في أحدث ظهور

الخميس 04/مارس/2021 - 03:49 م
ريهام ايمن
ريهام ايمن
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نهى هجرس
نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة كاجوال.


وتألقت ريهام أيمن ببنطال من الجينز باللون الأسود، مرتدية معه بلوفر بسيطا باللون الأبيض، ونسقت معه جاكيت باللون الزيتي الذى يبرز جمالها وأناقتها.


كما انتعلت حذاء كاجوال طويلا وبكعب عالس باللون الزيتي ليتناسب مع ظهورها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر اللامع الذى يبرز جمال أنوثتها.


وتركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.

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