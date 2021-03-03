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فن

بإطلالة بسيطة.. ريهام أيمن تخطف الأنظار من منزلها

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:33 ص
ريهام ايمن
ريهام ايمن
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ندى فكري
نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري علي حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

وظهرت ريهام أيمن بإطلالة صباحيه من منزلها حيث ارتدت بلوفر باللون الابيض و رفعت شعرها بطريقة تتناسب مع إطلالتها ولم تتكلف في وضع المكياج مما أثار إعجاب متابعيها.

كانت ريهام أيمن قد شاركت في بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها الفنان شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس.

يذكر أن ريهام أيمن، تزوجت من شريف رمزي في 15 مايو 2015، واحتفل الفنان شريف رمزي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بعيد ميلاد زوجته الفنانة ريهام أيمن.

ونشر شريف رمزي مجموعة من الصور له مع زوجته وعلق عليها قائلا: "‏كل سنة وانتي طيبة يا حبيبة قلب روح عمر عقل حياة أحلام قلب كيان مشاعر وجدان حياة قلبي بجد كل سنة وانتي في حضني ومنورة حياتي بحبك قد كل حاجة في الدنيا ربنا يخليكي ليا ولولادك بالمرة". 

وشاركت ريهام أيمن في مسلسل "حكايات بنات" الجزء الأول ﺇﺧﺮاﺝ طارق يخلف، مخرج منفذ حسين شوكت
بإطلالة بسيطة.. ريهام أيمن تخطف الأنظار من منزلها
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