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فن

فريق عمل جامد.. محمد هنيدي يوجه رسالة لصناع مسلسل اللعبة

الخميس 04/مارس/2021 - 05:21 م
صدى البلد
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مصطفى كرم

أبدى الفنان محمد هنيدي، إعجابه الشديد بمسلسل اللعبة ٢ ليفل الوحش للفنان هشام ماجد وشيكو والذي حقق نجاحات كبيرة خلال عرضه على منصة شاهد.


ونشر محمد هنيدي عبر استوري بحسابه بإنستجرام، صورة لبوستر المسلسل، ووجه رسالة لهشام ماجد وشيكو قائلا: "دايما مكسرين الدنيا انتم وفريق العمل الجامد جدا".


وأعلنت الفنانة مي كساب عن تصوير جزء ثالث من مسلسل اللعبة ونشرت فيديو عبر حسابها الخاص على  «إنستجرام» يجمعها بميرنا جميل، وكتبت قائلة: «إنتو كمان هتوحشونا تعليقاتكم وكلامكم الحلو كان أحلي نعمه من رب العالمين ربنا يديم حبكم لينا وإستنونا في اللعبه ٣ بإذن الله».


المسلسل بطولة شيكو وهشام ماجد ومن إخراج معتز التوني، ورانيا يوسف، بيومي فؤاد، ميرنا جميل، مي كساب، محمد ثروت، أحمد فتحي، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، حسام داغر، ياسر محمد، دعاء رجب، منى جمال.


تدور أحداثه حول الصديقان مازو ووسيم، فبعدما تمكنا من التوصل إلى شخصية سمير والتخلص منه، تلقى الإثنان أجهزة اتصال جديدة، ما يعني أن التحدي لم ينته بعد، بل ما يزال مستمرًا، من أجل الوصول إلى جوائز مالية ضخمة.

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