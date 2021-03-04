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ديني

وكيل أول مجلس النواب السابق ناعيًا اللواء كمال عامر: لم نعرف عنه إلا الانضباط في العمل

الخميس 04/مارس/2021 - 05:00 م
نقيب الاشراف
نقيب الاشراف
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محمود ضاحي
تقدم السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، وكيل أول مجلس النواب السابق، بخالص العزاء في وفاة اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الذي وافته المنية اليوم.

وأكد نقيب السادة الأشراف، في بيان له، الخميس، أن اللواء كمال عامر عليه رحمة الله كان زميلا عزيزا وقائدا وبرلمانيا قديرا، ووطنيا من الطراز الفريد، لم يُعرف عنه إلا انضباطه الشديد وحسن الخلق والجدية التامة في العمل.

ودعا وكيل أول مجلس النواب السابق، المولى عز وجل أن يتغمد اللواء كمال عامر بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته و يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يجعل ما قدمته لخدمة الوطن في ميزان حسناته.

وتولى اللواء كمال عامر عدة مناصب أبرزها قائدا للجيش الثالث الميداني، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع بالقوات المسلحة، محافظًا لمطروح، و أخيرا رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.
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