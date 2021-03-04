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أخبار العالم

قبل الزيارة الموعودة.. ماذا قال بابا الفاتيكان عن رحلته لـ العراق؟

الخميس 04/مارس/2021 - 05:13 م
بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
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شيماء مصطفى
أعلن بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني، اليوم الخميس، أنه سيتوجه إلى العراق في رحلة حج لمدة 3 أيام، حيث تستعد بغداد على قدم وساق لاستقباله، خاصة محافظة ذي قار.

وقال البابا فرنسيس، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الخميس: "غدا سأتوجّه إلى العراق في رحلة حج لمدة ثلاثة أيام.. لقد كنت أرغب منذ فترة طويلة في لقاء هذا الشعب الذين عانى كثيرًا".

وأضاف: "أسألكم أن ترافقوا هذه الزيارة الرسولية بالصلاة لكي تتم بأفضل طريقة ممكنة وتحمل الثمار المرجوة".

يذكر، أن تعزيزات عسكرية وصلت من الجيش العراقي إلى محافظة ذي قار قادمة من محافظة نينوى لتأمين زيارة بابا الفاتيكان.

ومن المقرر أن يصل البابا فرنسيس، غدا الجمعة إلى بغداد، فيما يقيم الأحد قداسًا في أربيل (كردستان العراق) في ملعب رياضي. وسيمر -أيضا- بالموصل معقل تنظيم داعش الإرهابي السابق، في شمال البلاد.

ولن يتمكن البابا من الاختلاط بالحشود كما يحب، لأن السلطات العراقية فرضت الإغلاق التام من الجمعة إلى الإثنين. وهو سيستخدم على الأرجح سيارة مصفحة في أغلب تنقلاته.

وقال البابا فرنسيس، اليوم الخميس، في رسالة مصورة إلى العراقيين، إنه يزور بلدهم "حاجا يسوقه السلام" من أجل "المغفرة والمصالحة بعد سنين الحرب والإرهاب".

وأضاف: "أخيرًا سوف أكون بينكم، أتوق لمقابلتكم ورؤية وجوهكم، وزيارة أرضكم مهد الحضارة العريق والمذهل".
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