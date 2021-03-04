حكم أخذ الأجر مقابل الإمامة والخطابة والدروس الدينية.. أمين الفتوى يجيب

حكم قراءة القرآن في المآتم مقابل أجر

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال ما حكم قراءة القرآن في المآتم وسرادقات العزاء؟ وما حكم أخذِ أجرٍ على هذا العمل؟

وأجابت الإفتاء عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه لا مانع شرعًا من قراءة القرآن في المآتم وأخذ الأجرة عليها، وما يأخذه القارئ يكون بسبب انقطاعه للقراءة، لكن بشرط أن لا يؤخذ أجر القُرَّاء من نصيب القُصَّر، ولا من نصيب باقي الورثة إلا برضاهم، وينبغي أن لا يكون ذلك في إطار المباهاة والتفاخر، وعلى الحاضرين أن يَستَمِعوا ويُنْصِتُوا لتلاوة القرآن الكريم.

هل أجر قارئ القرآن الكريم فى الحفلات والعزاء حرام ولا حلال



سؤال أجاب عنه الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

ورد "عاشور" قائلًا": القرآن ليس له ثمن فهو فوق الزمان والمكان فهو كلام الله، وعلينا أن نهب ثواب قرأته للأموات، لافتًا الى أننا لا نعطيه اجر القرآن ولكن هذا الأجر لحبس وقته لقراءة القرآن فهى جائزة.

حكم أخذ أجرة على قراءة القرآن في المآتم



حكم الذهاب للمعازي وأخذ الأجر على قراءة القرآن بالمأتم ؟.. سؤال أجاب عليه الشيخ محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضح عبد السميع، قائلًا: إن الفقهاء أجازوا ذلك وجعلوه أجرا للاحتباس وليس أجر قراءة القرآن لأن القرآن لا يباع ولا يشترى، لكنه يحتبس على قراءة القرآن لإجادته، ويحتبس طوال فترة العزاء لقراءة القرآن.