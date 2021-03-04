خالد فودة: متنزه 306 مقصد العائلة السيناوية.. وافتتاح مسجد السلام في العيد القومي للمحافظة

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن مشروع امتداد شارع ٣٠٦ سوف يكون مقصدا للعائلة السيناوية، مشيرا إلي أنه سوف يشمل أماكن للتراث البدوي والسيناوي وملاهي للأطفال ومساحات خضراء لتكون متنفسا آخر لسكان طور سيناء.





جاء ذلك خلال تفقد المحافظ للمشروعات الإنشائية بمدينة طور سيناء استعدادا لافتتاح عدد من المشروعات في العيد القومي للمحافظة ١٩ مارس القادم برفقته المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام وأحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء .





وأكد المحافظ ضرورة توفير فرص عمل للشباب في تلك المشروعات وأن تكون لهم الأولوية.





وانتقل المحافظ لتفقد عملية تطوير مسجد السلام لافتتاحه في العيد القومي للمحافظة ونقل منه صلاة الجمعة علي الهواء مباشرة، وأشار المحافظ أنه سوف تعود احتفالات المحافظة بالعيد القومي ذكرى عودة طابا لحضن الوطن، وأضاف فودة أن سوف تشهد هذه الذكري عددا من الافتتاحات في كل مدن جنوب سيناء.



