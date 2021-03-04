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أخبار العالم

قرار عاجل من وزارة التربية والتعليم بشأن الطلاب في البحرين

الخميس 04/مارس/2021 - 05:31 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم البحرينية
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محمود نوفل
أصدرت وزارة التربية والتعليم البحرينية قرارا عاجلا بشأن طلابها حيث أعلنت عن تمديد فترة التسجيل الاستثنائي لطلبة الانتساب عن طريق المنازل للفصل الدراسي الثاني (للخريجين وطلبة تحسين المعدل) للعام الدراسي 2020 /2021م، لتستمر يومي الأحد والاثنين السابع والثامن مارس 2021م.


وبحسب وكالة الأنباء البحرينية؛ فقد قالت الوزارة في بيان لها أن استمارة التسجيل الإلكترونية ستكون مفتوحة للتسجيل من بداية يوم الأحد السابع من مارس 2021م.


وأفادت البيان أن القرار يشمل تسجيل طلبة المرحلة الثانوية الخريجين (المتبقي لهم 34 ساعة أو أقل)، وطلبة التعليم الفني والمهني الخريجين (مع رسالة الموافقة من إدارة التعليم الفني والمهني)، وطلبة تحسين المعدل لخريجي الأعوام (2017/2018 -2018/2019 -2019/2020) فقط.


 وأبانت الوزارة أن التسجيل سيكون بملء استمارة تقديم الطلب على الرابط الإلكتروني الآتي "https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oeT_Cpw_90aTVwafLBO6BPa0i8ctMu5Mh7j27THB7lpUOEFOM0tWQzZXSkhJSFNDQVVDVjNRVFdWVi4u " أو عن طريق QR  كود، وارسال المستندات المطلوبة عبر البريد الإلكتروني الخاص بإدارة الامتحانات، وسوف يتم استكمال اجراءات تسجيل الطالب والدفع  في صالة وزارة التربية والتعليم بمدينة عيسى في حال الموافقة على الطلب برسالة عبر البريد الالكتروني.


 وشددت الوزارة علي أنه يتوجب على الطلبة توفير المستندات المطلوبة وهي للبحرينيين: آخر شهادة وسجل دراسي للطالب، وإفادة التخرج لطلبة تحسين المعدل، ونسخة من بيانات البطاقة الذكية "مقروءة"، ورسالة إدارة التعليم الفني والمهني لطلبة المسار الصناعي الخريجين.


 وأوضحت الوزارة  انه بالنسبة للطلبة غير البحرينيين فمستنداتهم هي آخر شهادة وسجل دراسي للطالب، وإفادة التخرج لطلبة تحسين المعدل الحاصلين عليها من مملكة البحرين، ونسخة من البطاقة الذكية مقروءة، ورسالة إدارة التعليم الفني والمهني لطلبة المسار الصناعي الخريجين، ونسخة الاقامة الفعلية بمملكة البحرين خلال مدة الدراسة، ونسخة من عقد الزواج للزوج أو الزوجة / شهادة الميلاد، مع نسخة من جواز السفر للزوج أو الزوجة أو الأم.


 وبينت الوزارة أنه تطبق الشروط والأحكام المذكورة في استمارة تقديم الطلب حسب النظام، وعليه يعتبر الطلب ملغيًا في حال الإخلال بأي شرط.
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