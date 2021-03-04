التموين تتعاقد على 18 ألف طن زيت صويا خام محلي

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن تعاقدها على 18 ألف طن زيت صويا خام محلي بالجنيه. واكدت الهيئة أن عمليات التسليم ستتم فى الفترة من 10 إلى 30 أبريل 2021، فى إطار تعزيز الاحتياطي الاستراتيجى من السلع الغذائية وخاصة الزيت.









وأكدت الهيئة العامة للسلع التموينية أن التعاقدات على زيوت الطعام مستمرة لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من تلك السلعه الهامة.









في سياق اخر، اكد المهندس ايمن حسام مساعد الوزير لشئون التجارة الداخلية، انه تم تحرير 621 محضرا منها 3 محاضر لمحال مشاركة لم تقم باعلان الأسعار، و 618 محضر اخرى تنوعت ما بين الاوكازيون الوهمي والعمل بدون تصريح، وقال حسام أن عدد المحال المشاركة في الاوكازيون بعد مد فترة الاوكازيون طبقًا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وصل الى 3060 محلا تجاريا، كان للقاهرة نصيب كبير من تلك المحال بعدد يصل 1194 محلا تجاريا ثم الجيزة 447 ثم الاسكندرية 303 يليها المنيا 118 محلا مشاركا ثم سوهاج 97 محلا تجاريا.









وأكد المهندس ايمن حسام أن قطاع التجارة الداخلية بمفتشيه سيواصل الحملات الرقابية على المحال المشاركة تنفيذًا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي ، مشيرا الى ان الهدف من الاوكازيون هو تحقيق الرواج التجاري للمحال وحصول المواطنين على سلع بتخفيضات تصل في بعضها الى 50%، يذكر ان الدكتور علي المصيلحي كان قد اصدر قرارا بمد الاوكازيون حتى 28 مارس القادم بهدف تنشيط التجارة الداخلية .









وتناشد الوزارة جموع المستهلكين الإبلاغ عن اي مخالفات تتم خلال تسوقهم في المحال التجارية من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك ١٩٥٨٨ ، او عن طريق الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ١٦٥٢٨.