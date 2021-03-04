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أخبار العالم

الأردن.. قرار عاجل بشأن إجراءات مراسم الجنائز

الخميس 04/مارس/2021 - 06:43 م
الأردن
الأردن
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محمود نوفل
أصدر  محافظ إربد بالمملكة الاردنية الهاشمية رضوان العتوم قرارا عاجلا تم توزيعه على الحكام الإداريين في ألوية المحافظة، اليوم الخميس، بضرورة تشديد الرقابة على اجراءات مراسم الجنائز، نظرا للزيادة الكبيرة في أعداد المشاركين فيها في الآونة الأخيرة.


وبحسب الوكالة الاردنية بترا؛  قال المحافظ العتوم، في تعميمه "إن المشاركة بأعداد كبيرة في الجنائز اصبحت من الاسباب المؤدية لانتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد بين المواطنين، بسبب ضيق أماكن التواجد والتجمع وعدم الالتزام بكامل تعليمات الوقاية وضبط العدوى".


كما طالب  الحكام الإداريون، بضرورة اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة تنفيذا لأوامر الدفاع السارية للحد من مستوى انتشار الفيروس حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، مذكرا بأن العدد الأقصى المسموح به في المشاركة بتشييع الجنائز هو 20 شخصا.


وطالب المحافظ العتوم بعدم التهاون مع المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية بحقهم، لافتا إلى أن فرق الرقابة الصحية والأجهزة الأمنية واللجان المختصة تواصل جولاتها الصباحية والمسائية لضبط المخالفات المتصلة بأوامر الدفاع.


ودعا المواطنين في المحافظة الى التعاون التام مع الجهات المعنية في تطبيق أوامر الدفاع والالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة والابتعاد عن التجمعات مهما كان سببها وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي حفاظا على سلامتهم وسلامة الأخرين.
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