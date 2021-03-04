فساد واستخدام نفوذ.. محلل سياسي يكشف عن تهم الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي ..فيديو

قال غسان معلوف الكاتب والمحلل السياسي أن هناك قضيتين مختلفتين للرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي مؤكدا أنه يواجه تهمتين وهما استخدام النفوذ لمصلحة شخصية و تهمة بالفساد.

وأضاف معلوف خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لبرنامج أخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد أن ساركوزي قال للقاضي "اعلم انك تبحث عن وظيفة هامة فى الجنوب الفرنسي وانا على استعداد ان اقدم لك هذا المنصب اذا اعطيتنى سرية الشطى والملف".

علن الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولاس ساركوزي، المحكوم عليه بالسجن 3 سنوات على خلفية اتهامه بفساد واستغلال نفوذ، اليوم الثلاثاء، أنه قد يلجأ للطعن على الحكم الصادر ضده، في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.





وقال ساركوزي في تصريحات لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، بعد يوم من الحكم عليه بالسجن: "لا أستطيع القبول بإدانتي في شيء لم أرتكبه"، مضيفًا "الحكم كان مليئًا بالتناقضات.





وتابع ساركوزي: "الحكم لم يقدم أي دليل ملموس. لقد قدم فقط بعض الأدلة الظرفية".



