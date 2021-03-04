ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شريهان الدسوقي: قواعد الإتيكيت مقتبسة من الأديان السماوية الثلاثة.. فيديو

الخميس 04/مارس/2021 - 09:01 م
شريهان الدسوقي
شريهان الدسوقي
Advertisements
قسم التوك شو
قالت الدكتور شريهان الدسوقي، مدرب إتيكيت، إن قواعد الإتيكيت مقتبسة من الأديان السماوية الثلاثة، وغير قاصرة على فئة معينة، بل تخص كل فئات المجتمع. 

وتابعت "الدسوقي"، خلال حوارها مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن هناك قواعد لاختيار الهدايا، فالهدية الخاصة بالصديق، تختلف عن هدية الزوج، وتختلف عن هدية الأخ، معقبة: "لو هدية لصديق ممكن تكون محفظة جلد، أو حقيبة، دي حاجة شيك، وفي نفس الوقت بترضي جميع الأطراف".
 
ولفتت إلى أن الهدية يجب أن تقدم في نفس يوم المناسبة، معقبة: "هدية عيد الأم لازم تقدم في عيد الأم، لأنه يوم واحد في السنة، ولازم نحتفل به".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

دعاء الجهيني تكتب: سيناريوهات تضارب المصالح «تفاحة عمر بن عبدالعزيز» (8)

أديان من أجل السلام: وثيقة الأخوة هدية شيخ الأزهر والبابا فرنسيس للعالم

تجيب إيه لحبيبك فى عيد الحب.. اعرف مع خبيرة الإتيكيت.. فيديو

كل حاجة حمراء.. تريندات هدايا الشباب في عيد الحب

الهدية الغلط ممكن تسبب مشاكل كارثية.. استشاري علاقات تكشف السبب

الإتيكيت المعاصر شياكة وأخلاق.. كتاب جديد لـ شريهان الدسوقي

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يتنازل عن 8 قضايا سب وقذف ضد سما المصري

قرار إماراتي عاجل بشأن فيروس كورونا فى دبي

بسبب خناقة حريم.. أوكا وأورتيجا في قسم الشرطة

الأردن.. قرار عاجل بشأن إجراءات مراسم الجنائز

أخبار الرياضة| تدهور صحة رضا عبد العال.. مرتضى منصور يعلن مفاجأة مدوية.. ضربة جديدة موجعة لـ كهربا

«فاكرة نفسك السفيرة عزيزة!».. قصة أول سيدة تمثل مصر في الأمم المتحدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مكشوف.. نادين نسيب نجيم تثير الجدل بالأسود

بعد تصدرها التريند .. أجرأ إطلالات نوال الزغبي أثارت الجدل بأنوثتها

تعرف على أسعار فيات تيبو الشكل الجديد موديل 2021| صور