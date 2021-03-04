تطوير مصر تواصل نجاحها في الساحل الشمالي بمشروع «دى باي» باستثمارات 7 مليارات جنيه

استمرارا للنجاح الذي حققته الشركة في الساحل الشمالى، واستكمالا لخطط التوسع المحلية، تعاقدت شركة تطوير مصر مع شركة “كيان للتنمية العقارية” لتطوير وتنمية مشروع جديد تحت اسم "دي باي" في منطقة الضبعة بالساحل الشمالى، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية العامة للدولة ورؤيتها لتنمية وتعمير منطقة الساحل الشمالى.





ويأتي قرار تطوير مصر بالتعاقد على تنمية المشروع الجديد والذي يحمل اسم "دي باي" بعد نجاح الشركة في وضع بصمتها في الساحل الشمالى من خلال مشروعها فوكا باى والذي شهد خلال العام الماضى بدء الحياة به لعدد 70 أسرة استمتعوا بقضاء صيف مميز في وحداتهم بمشروع فوكا باى.





وتستهدف شركة تطوير مصر من خلال المشروع تنمية 200 فدان، خلال 6 أعوام بما يضيف الى محفظة أراضي الشركة ما يقرب من 845 ألف متر مربع سيتم تطويرها بالشكل الذي يليق باسم تطوير مصر التي تعتمد على الابداع والابتكار في كافة مشروعاتها، بالإضافة الى تحقيق كافة مفاهيم الاستدامة في كافة جوانب المشروع لتأكيد التزام الشركة تجاه عملائها في خلق تجارب محلية بجودة عالمية.





ويطل مشروع "دي باي" الجديد على وجهة بحرية مميزة بشاطئ رملي يمتد لما يقرب من 800 متر بما يحقق إطلالة فريدة على البحر الأبيض المتوسط، للمشروع الذي يقع عند الكيلو 165 طريق اسكندرية - مطروح في منطقة الضبعة وبالتحديد امام مخرج محور الضبعة، مما يحقق للمشروع ميزة تنافسية بكونه قريب من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة الساحل الشمالى.





ومن المخطط للمشروع الجديد لتطوير مصر ان يحتوي على أكثر من 1800 وحدة متنوعة بين الفيلات والشاليهات والوحدات الفندقية التي تتوافق مع احتياجات العديد من العملاء الباحثين عن الجودة والتميز في ظل وجود مشروعات كثيرة ممتدة على طول الساحل الشمالي. بالإضافة الى مجموعة من الأنشطة الخدمية والترفيهية التي ستقوم تطوير مصر بتوفيرها في المشروع الجديد بما يجعل الحياة داخل المشروع الجديد متكاملة الخصائص.





كما قامت الشركة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن إطلاق مشروعها الجديد، بالكشف عن الشعار الجديد للشركة والذي يرمز لانتقال شركة تطوير مصر من مرحلة النشأة الي مرحلة جديدة أكثر نضجا واستقرارا بعدما استطاعت ان تثبت نفسها كلاعب رئيسي في السوق العقاري المصري.





وقال الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، ان إطلاق مشروع "دي باي" يعتبر خطوة جديدة نحو اتجاه الشركة لتحقيق رؤيتها الأساسية لخلق مجتمعات مستدامة وذكية وسعيدة وامداد السوق العقاري المحلي بنموذج عقاري مختلف وذو قيمة عالية الجودة. وأضاف شلبى أن المشروع الجديد سيراعى ما تقوم به الحكومة حاليا من تطوير لمنطقة الساحل الشمالى لتظهر بشكل متناسق وتنموي ومتكامل يتماشى مع رؤية مصر 2052 وبما يضمن تغيير الصفات السكانية للساحل الشمالي بأكمله، وتحويله من مجرد مصيف يُقبل عليه المواطنون 3 أشهر، ويهجرونه باقي العام، إلى مكان دائم للمعيشة طوال العام.





وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر أننا نطمح ان يصبح المشروع الجديد "دي باي" امتداد لنجاح مشروع فوكا باى الذي شهد بداية الحياة به خلال الصيف الماضى وتمكن ملاك المشروع من شهادة والاستمتاع بموسم صيفي مختلف وفريد من نوعه، قائلا " طوال سنوات مشوار تطوير مصر، تمكنا من إثبات أنفسنا في السوق وإنشاء مشروعات رائدة، ولم يتحقق ذلك بفضل جهود شخصية أو فردية، بل من خلال خبرة وجهد فريق عمل متكامل وشبكة واسعة من الشركاء التي ساعدتنا في تحقيق هذا النجاح. وهكذا، سنستمر في فعل الشيء نفسه لدعم البلاد من خلال المساهمة في تنفيذ خططها التنموية للنهوض بالاقتصاد المصري ككل.





والجدير بالذكر ان شركة تطوير مصر العقارية لديها ثلاثة مشروعات اخري قائمة علي الابداع والابتكار وخلق نموذج جديد في السوق العقاري المصري. والمشروعات هى: المونت جلالة المقام علي جبال الجلالة علي مساحة تصل لحوالي 545 فدانا، وفوكا باي بالساحل الشمالي بمنطقة رأس الحكمة المقام علي 220 فدانا وبلومفيلدز بمستقبل سيتي بجوار العاصمة الإدارية الجديدة ويعتبر هذا المشروع مشروع سكني متعدد الاستخدامات ويقام علي مساحة 415 فدانا ويتضمن 90 فدانا مخصص لإقامة منطقة تعليمية.