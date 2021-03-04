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أخبار العالم

جرائم حرب.. الأمم المتحدة تكشف انتهاكات إثيوبيا وإريتريا في تيجراي

الخميس 04/مارس/2021 - 08:39 م
قوات إثيوبيا
قوات إثيوبيا
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شيماء مصطفى
طالبت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إريتريا بسحب قواتها من إقليم تيجراي الإثيوبي.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم الخميس، إن مكتبها أثبت حدوث سلسلة انتهاكات خطيرة قد تشكل "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في منطقة تيجراي الإثيوبية، ارتكبتها القوات الإثيوبية وكذلك القوات الإريترية.

وأوضحت باشليه في بيان أن مكتبها "تمكن من إثبات معلومات حول بعض الأحداث التي وقعت في نوفمبر الماضي، تفيد بوجود عمليات قصف عشوائية في مدن ميكيلي وحميرة وآديجرات في منطقة تيجراي ومعلومات تتحدث عن انتهاكات خطيرة وتجاوزات تشمل مذابح في أكسوم ودينجيلات في وسط تيجراي من جانب القوات المسلحة الإريترية".

وأضافت "قد تكون ارتُكبت انتهاكات خطيرة للقانون الدولي يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وشددت على الحاجة الماسة لإجراء تحقيق مستقل في الوضع في تيجراي، مطالبة الحكومة الإثيوبية بالسماح لمكتبها ومحققي الأمم المتحدة الآخرين بالوصول إلى الأقليم "بهدف إثبات الحقائق، بغض النظر عن انتماء الجناة".
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