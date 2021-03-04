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رياضة

العب برجولة.. الجماهير تدعم الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب الكونغولي

الخميس 04/مارس/2021 - 09:55 م
الاهلي
الاهلي
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مصطفى كرم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #العب_برجوله_الاهلي_للبطوله.. دعما للنادي الأهلي في مباراة السبت أمام فريق فيتا كلوب الكونغولي بدوري أبطال أفريقيا.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏مباراة الفوز بها قرار ولا يوجد مجال للاختيار مواجهة فيتا كلوب تحتاج لأداء رجولى ولعب بروح الأهلى من أجل تأمين المشوار إلى الأدوار المقبلة فى البطوله رسالة جمهور الأهلي للاعبية واضحة ومفهومة.


#العب_برجوله_الاهلى_للبطولة" و"‏بعد تعثر البطل فى المباراة الماضية بدورى أبطال أفريقيا وفقدان الثلاث نقاط حان الموعد مع مباراة جديدة لحسم الأمور فى المجموعة جمهوركم فى انتظار الابطال لتقديم أفضل النتائج وتحقيق الثلاث نقاط مهمه لتكملة المشوار ‎#العب_برجوله_الاهلى_للبطوله".

وقال آخرون "‏الأهلي دائما ما كان عند حسن ظن جماهيره وان شاء الله قادرين على تخطي عقبة فيتا كلوب والوصول للنقطة السادسة


#العب_برجوله_الاهلى_للبطولة" و "‏اجعلوا كل مباريات في المجموعة كأنها نهائي


اجعلوها ذكرى تحكى للأبناء والأحفاد التتش.. اجعلوها بطولة الافريقية حمراء من جديد 


اجعلوها  المباريات القادمة  اهلاوية ولا شئ غير التتويج بـ الأميرة السمراء الكل يشارك يا أعظم جمهور يلا #العب_برجوله_الاهلى_للبطولة".

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق عصر اليوم الخميس.


شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة فيتا كلوب الكونغولي.

وتغيب محمود كهربا عن المران الجماعي ويبدو أنه خاض برنامجًا تأهيليًا داخل الجيم.


ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب الكونغولي بعد غدٍ السبت في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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