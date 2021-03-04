ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

غرامة مليون جنيه..عقوبة إدارة مركز تجميع الدم بدون ترخيص

الخميس 04/مارس/2021 - 09:44 م
بلازما الدم
بلازما الدم
Advertisements
معتز الخصوصى
مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما من القوانين الهامة فى قطاع الصحة التى أعطاها مجلس النواب أولوية كبيرة.


وتأتى أهمية مشروع القانون فى إطار التطور الهائل في العلم الحديث الذي أحدث ثورة علمية كبيرة في شتى مناحي الحياة من طب وعلوم وترتب على هذه الثورة العلمية الكبيرة في مجال الطب ظهور العديد من الوسائل العلاجية الحديثة التي تعتمد مفرداتها على ما يستمد من جسم الانسان من أعضاء ومنتجات والتي تعد البلازما من أهمها؛ لأنها قبلة الحياة التي تضخ الأمل في شريان الوطن وضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية في هذه المجالات التي تشكل قضايا أمن قومي.


ووافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون تنظيم عمليات التبرع بالبلازما وضوابطها وسبل الحفاظ على صحة المتبرعين.


ووضع قانون تنظيم عمليات التبرع بالبلازما وضوابطها عقوبات لمخالفته.


مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:


1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3. صدر، أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5. كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من هذا القانون.


ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والادوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع. وتضاعف الغرامة في حالة العود. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

2 مليون جنيه.. غرامة مخالفة قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما

مليون جنيه غرامة.. 7 مخالفات تعرضك لعقوبات رادعة بمشروع قانون تنظيم عمليات الدم

غرامة مليون جنيه للمخالفة.. البرلمان يوافق مبدئيا على قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما

الغرامة تصل لمليونى جنيه.. البرلمان يوافق على العقوبات الواردة فى مشروع قانون تنظيم نقل الدم والبلازما

حنفى جبالى يرفع الجلسة العامة لتعود للانعقاد غدا

ترشيحاتنا

شاهد| حريق هائل بمصنع كرتون في العاشر من رمضان

بعد الحظر.. قرارات كويتية شديدة القسوة لمواجهة كورونا

أستاذ أوبئة يحذر من كورونا في رمضان .. فيديو

أول تصريح من توفيق عبد الحميد بعد إصابته بفيروس كورونا

متجوزة ومخلفة 7 .. حكاية مقتل زوج عربي على يد زوجته وعشيقها في الجيزة

قرار إماراتي عاجل بشأن فيروس كورونا فى دبي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوق الركبة.. رنا سماحة تثير الجدل بإطلالة جريئة

وزير الرياضة يسلم جوائز كأس العالم للرماية خرطوش .. صور

فستان مكشوف.. نادين نسيب نجيم تثير الجدل بالأسود