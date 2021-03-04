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برلمان

سحب رخصة القيادة 3 أشهر.. عقوبة عدم وضع الملصق الإلكتروني في قانون المرور الجديد

الخميس 04/مارس/2021 - 10:10 م
سحب رخصة القيادة
سحب رخصة القيادة
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معتز الخصوصى

قانون المرور الجديد من القوانين التى من المنتظر تطبيقها خلال الفترة القادمة لإعادة الإنضباط المرورى فى الشارع المصرى مرة اخرى ، بعد حالة الإنفلات المرورى التى نشاهدها يوميا ، مما يتسبب فى حدوث مخالفات مرورية جسيمة.

ووضع قانون المرور الجديد عقوبات صارمة لقائدى السيارات المتجاوزين من خلال تغليظ قيمة الغرامات المالية.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 1 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

ويستهدف قانون المرور الجديد إعادة الانضباط المروري ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.

ويستعرض "صدى البلد" عقوبات المخالفين طبقا لقانون المرور الجديد:

عقوبات المخالفين

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين  حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري.

تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا، وبأغلبية الثلثين، على مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣. 
 
وجاء في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي أن مشروع القانون جاء مستهدفًا تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري.

وأضافت اللجنة في تقريرها المعروض على المجلس أن المشروع القانون جاء لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.
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