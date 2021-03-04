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برلمان

غرامة 4000 جنيه..عقوبة تجاوز السرعة بقانون المرور الجديد

الخميس 04/مارس/2021 - 06:47 م
مخالفة مرورية
مخالفة مرورية
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معتز الخصوصى
قانون المرور الجديد من القوانين الهامة التى أقرها البرلمان لضبط منظومة المرور  وبسبب زيادة المخالفات، الأمر الذي تطلب ضرورة تغليظ العقوبات فى القانون لردع السائقين المخالفين لقواعد المرور.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 1 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

ونص قانون المرور الجديد على الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات التالية:

- تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 50 كم/ س (50 كيلومتر في الساعة)
- القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى المقرر دون مبرر، بما يترتب عليه تعطيل حركة المرور أو تعويض مستخدمي الطريق
- تجاوز سرعة التشغيل المقررة لقيادة مركبات نقل البضائع أو الركاب بالأجرة
- مخالفة خط السير للمركبات المحدد لها خط أو دائرة سير
- تعطيل حركة المرور على الطرق أو إعاقتها

غرامات مالية على المخالفات المرورية

كما وضع قانون المرور الجديد، مجموعة من الغرامات المالية الجديدة، على مخالفات المرور، تبدأ من 100 جنيه وتصل لـ 50 ألف جنيه.


غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:
ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق
ـ الاعتداء على رجال المرور
ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب
ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور
ـ السير بدون فرامل

* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور
* غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور
* غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة

* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:
ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة
ـ التسبب فى تعطيل حركة المرور
* 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق
* غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين
* من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة
* غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار

5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة سير عكس الاتجاه

2000 جنيه لـ :-
ـ مخالفة تركيب زجاج فاميه
ـ مخالفة الإضرار البيئي
ـ مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح بالانتظار
ـ 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.
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