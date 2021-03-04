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سيارات

لامبورجيني بابا الفاتيكان تنقذ ضحايا داعش في العراق

الخميس 04/مارس/2021 - 10:32 م
لامبورجيني بابا الفاتيكان
لامبورجيني بابا الفاتيكان .. تنقذ ضحايا داعش بالعراق
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صبري طلبه

يستعد البابا فرانسيس ، بابا الفاتيكان ، إلى زيارة لدولة العراق، بعد أن أعلنت اللجنة المنظمة اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة الخاصة بهذه الزيارة، والتي تتضمن جولة بعدد من المواقع الاثرية ، كما أشار بطريرك الكلدان مار لويس روفائيل خلال مؤتمر صحفي ، إنها رسالة محبة وسلام ودعم للمسيحيين في العراق والتشجيع على البقاء في البلاد .

 

تبدأ الزيارة في الخامس من مارس 2021، وستتضمن العاصمة بغداد وإقليم كردستان، ولقاء مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ، إضافة إلى كبار المسئولين هناك، ويستقبل ملعب فرانسو حريري في أربيل 4 آلاف شخص لحضور قداس الأحد كما أشار منظمو الحفل.

 

وبهذه المناسبة كشفت تقارير أن البابا فرانسيس قام في وقت سابق بعمل إنساني عظيم، والقصة تدور في عام 2017 عندما تلقى هدية تحمل ملامح الصانع الإيطالي، وهي عبارة عن سيارة فاخرة من طراز لامبورجيني، ليقوم ببيعها في مزاد علني مقابل مبلغ مالي قدره 950 ألف دولار أمريكي.

 

يخصص من هذا المبلغ قيمة مالية قدرها 240 ألف دولار لمشاريع داخل العراق، منها بناء حضانة السريان الكاثوليكية، وإعداد غرفة متعددة الأغراض داخل كنيسة كاثوليكية في نينوى الواقعة بشمال العراق، والتي دمرت بسبب تنظيم داعش الارهابي .

 

السيارة جاءت باطلالة بيضاء مطعمة بخيوط ذهبية اللون نسبة إلى زي الباباوية، وتتمتع تلك النسخة بمنظومة الدفع الخلفي للعجلات، وتأتي بمحرك قوي يستطيع أن يولد قوة قدرها 580 حصان.

 

إضافة إلى تصميمها الانسيابي كعادة هذا الإصدار، إلى جانب تمتعها بعجلات رياضية، وجنوط سوداء وعتبات بارزة، وكانت قيمتها في هذا الوقت تبلغ 200 ألف دولار.

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