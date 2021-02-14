تعرف على أبرز سيارات نجمات الفن فى مصر والوطن العربي

يوم الحب أو عيد الحب أو عيد العشاق أو يوم القديس فالانتين، هى مناسبة يحتفل بها الكثير من الناس حول العالم كل عام في يوم 14 فبراير، وهى لذكرى القديس فالنتين ، ويحتفلون بالحب والعاطفة، حيث يعبر فيه المحبون عن حبهم لبعضهم البعض بالعديد من الطرق المختلفة.





ويرتبط فى أذهان الناس عيد الحب بالممثلين و النجوم العرب والمصريين الذين غنوا وشاركوا فى أعمال فنية لتجسيد والتعبير عن هذا اليوم، وبالطبع هناك نجوم، لا يستطيع احد قدوم مثل هذا اليوم دون ذكرهم.





مثل المغنية الشهيرة نانسى عجرم وإليسا ونجوى كرم وبالطبع هيفاء وهبى وأحلام، أما فى الأعمال الدرامية فتاتى الفنانة ياسمين صبرى، والنجمة مي عمر، فى قائمة هؤلاء الفنانين الشباب.





وخلال السطور التالية سنتعرف سويا عن جانب مختلف من حياة هؤلاء الفنانين ، وهى حبهم لامتلاك السيارات الفارهة وأيضا السريعة والرائعة.





أولا: نانسى عجرم

ظهرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بصحبة سيارتها الفارهة كاديلاك ATS فى عديد من المناسبات ، وتعد هذه السيارة الرياضية الجديدة كليًا نسخة عالية الأداء من طراز كاديلاك ATS

وتتوفر كاديلاك ATS-Vبنسخيتين؛ كوبيه أو سيدان، رغم إمتلاك السيارتين خيار وحيد المحركات V6سعة 3.6 لتر مع شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 464 حصان و 603 نيوتن.متر من عزم الدوران، المتصلة بجير أوتوماتيكي من ثماني سرعات.





وتصل سعر السيارة كاديلاك ATS فى بعض الموديلات الى 2 مليون جنيه مصرى .

ثانيا : اليسا

تألقت الفنانة اللبنانية إليسا مع سيارة إنفينيتي QX80 الفاخرة في الفيديو كليب الذي حاز على المرتبة الأولى في العالم العربي عن فئة الموسيقى لعام 2013 على موقع يوتيوب.





ومنذ ذلك الوقت وهى تعشق هذه العلامة والسيارات البيك اب ، حيث يصل سعر بعض موديلاتها الى مليون و200 الف جنيه مصرى ، بالاضافة الى سيارة لاند روفر، ويقدر ثمن سياراتها بمليون و٣٢٠ ألف جنيه.





ثالثا : نجوى كرم

المطربة اللبنانية نجوى كرم، من أهم الأسماء المتواجدة بهذه القائمة، لامتلاكها سيارة رانج روفر بيضاء اللون، والتي يقدر ثمنها ب٢ مليون و100 ألف جنيه.





رابعا : هيفاء وهبى

هيفاء من محبي السيارات التي تتمتع بكامل عوامل الراحة والرفاهية، ونادرًا ما تستعين بسائق خاص في المناسبات، حيث تفضل أن تقود السيارة بنفسها، وفي مقطع فيديو شهير لها، ظهرت فيه تقود سيارة فيراري بسرعة جنونية.





ومن أبرز ماركات سيارات التي تفضلها هيفاء والتي ظهرت بها في مناسبات مختلفة، لامبورجيني، فيراري، رنج روفر، مرسيدس، بورش، بنتلي.





خامسا: أحلام

تتميز النجمة الإماراتية أحلام بحبها للفخامة والسيارات الفارهة بمواصفات خاصة وقياسية وتعتبر سيارات أحلام هي الأغلى والأسرع في العالم.





لدى أحلام سيارة بنتلي بنايجا وبنتلي كونتيننتال فلاينج سبير التي يصل سعرها إلى أكثر من مليون و500 ألف ريال سعودي ، بالاضافة الى سيارة أخرى رولز رويس جوست يصل سعرها إلى أكثر من مليون و150 ألف ريال سعودي أما لامبورجيني فلدى أحلام أكثر من طراز من لامبورجيني يصل سعرها إلى أكثر من مليون و900 ألف ريال سعودي.





سادسا : ياسمين صبرى

أثيرت حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى خلال فترة ماضية بعد ظهور صور لسيارة الفنانة ياسمين صبرى وهى من علامة رولز رويس الفارهة، قدمها لها زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة كهدية، وهى موديل "داون".





ويبلغ سعر سيارة الفنانة ياسمين صبري طراز رولز رويس داون rolls royce dawn موديل 2020 قرابة 10 ملايين جنيه مصري، حيث السعر 6 ملايين و113 ألف جنيه، بالإضافة لرسوم جمركية بقيمة 3 ملايين و717 ألف جنيه، بإجمالى 9 ملايين و 830 ألف جنيه.





سابعا : مى عمر

طرحت الفنانة مى عمر صورة لها على صفحتها الرسمية على موقع الصور إنستجرام وهي تقف أمام سيارة من نوع رولز رويس تصل سعرها إلى 8.2 مليون جنيه حيث تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعى الصورة الجديدة على انها سيارة الفنانة مي عمر، ولكن الحقيقة ان هذه السيارة ضمن أحداث مسلسل "لؤلؤ" بالإضافة الى سيارة فيراري حمراء اللون.