عقب 3 زلازل.. تسونامي يهدد نيوزيلندا

أصدرت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيوزيلندا، اليوم الخميس، تحذيرا من وقوع موجات تسونامي.





وكتب الحساب الرسمي للوكالة: "يجب على الأشخاص الذين يقومون بالإخلاء السير أو الجري أو ركوب الدراجة إذا أمكن لتقليل فرصة الوقوع في حركة المرور".





وقالت الوكالة إن 3 زلازل تعرضت لها البلاد خلال اليوم، وسط تحذيرات شديدة من إمكانية وقوع موجات تسونامي.





وكشفت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الخميس، عن وقوع زلزال ثالث في الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا، بقوة 7.8 بمقياس ريختر.



