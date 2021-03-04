ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

عقب 3 زلازل.. تسونامي يهدد نيوزيلندا

الخميس 04/مارس/2021 - 10:41 م
تسونامي
تسونامي
Advertisements
شريف سيد
أصدرت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيوزيلندا، اليوم الخميس، تحذيرا من وقوع موجات تسونامي. 

وكتب الحساب الرسمي للوكالة: "يجب على الأشخاص الذين يقومون بالإخلاء السير أو الجري أو ركوب الدراجة إذا أمكن لتقليل فرصة الوقوع في حركة المرور". 

وقالت الوكالة إن 3 زلازل تعرضت لها البلاد خلال اليوم، وسط تحذيرات شديدة من إمكانية وقوع موجات تسونامي. 

وكشفت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الخميس، عن وقوع زلزال ثالث في الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا، بقوة 7.8 بمقياس ريختر. 

وضرب زلزالان أحدهما بقوة 7,3 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس، نيوزيلندا، ما أدى إلى تحذيرات من حدوث تسونامي خطير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

زلزال بقوة 6.8 بمقياس ريختر يضرب شيلي

زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب شرق اليابان.. ولا تحذيرات من تسونامي

بقوة 6.2 ريختر.. زلزال يضرب جزيرة إندونيسية

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب إقليم "سان خوان" في الأرجنتين

زلزال بقوة5.1 ريختر يضرب اليونان

زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب نيوزيلندا.. وتحذير من تسونامي خطير

ترشيحاتنا

بعد طرده أمام أنقرة جوجو.. مصطفى محمد يفضح عجز جالاتا سراي

غرامة مليون جنيه..عقوبة إدارة مركز تجميع الدم بدون ترخيص

واحد من أغلى رجالها.. من هو اللواء كمال عامر الذي نعاه الرئيس والقوات المسلحة

الدكتور الفرفوش رزق.. عضو هيئة تدريس بجامعة طنطا يضع للطلاب "اسأل وأجب" في امتحان نصف العام

ارتفاع بالحرارة ولا أمطار.. تحذير جديد من الأرصاد: أسبوع صيفي على البلاد

ليفربول أمام تشيلسي .. استياء محمد صلاح لحظة خروجه وتشامبرلين بديلًا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابتها بـ كورونا.. أجمل إطلالات زوجة ماجد المصري

بملابس رياضية.. أروى تثير الجدل بإطلالة بسيطة

فستان مطرز بالفضي .. أول صور من زفاف دينا داش