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حوادث

ضبط سائق توك توك صدم فتاة بالشرقية

الخميس 04/مارس/2021 - 10:53 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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مصطفى الرماح
نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات مقطع الفيديو الذى تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا اصطدام دراجة نارية "توك توك" بفتاة حال سيرها بالشارع مما أدى إلى سحلها لمسافة 5 أمتار تقريبًا.


 بالفحص تبين اصطدام مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية قيادة (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس) بإحدى الفتيات (طالبة – مقيمة ببندر فاقوس) حال سيرها بأحد الشوارع ببندر فاقوس بالشرقية.


 عقب تقنين الإجراءات تم ضبط قائد المركبة المذكور ، وبمواجهته قرر اصطدامه بالفتاة دون قصد ، وبسؤال الفتاة أيدت أقواله، وأضافت قيامها بالعدو محاولة اللحاق به ظنًا منها أن هاتفها قد سقط عرضًا، وتم الصلح والتراضى بينهما بناءً على رغبتهما.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 
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