وصفتها بالكاذبة.. الحرب تشتعل مجددا بين ميجان ماركل والملكة إليزابيث

أثار المقطع التشويقي الجديد لمقابلة هاري وميجان مع أوبرا ويفري الجدل، خاصة بعد تسريب اتهامات ميجان ماركل العائلة البريطانية المالكة بالكذب بل والاستمرار على الكذب والادعاءات عنها وعن زوجها هاري.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، صدر الإعلان التشويقي للمقابلة بعد ساعات من إطلاق قصر باكنجهام تحقيقا في تنمرها على الموظفين، وتحدثت ميجان خلال المقطع المتداول ومدته 30 ثانية عما تعرضت له في القصر.

وألقى البعض اللوم على ميجان للحديث عن هذه الامور في العلن خلال مقابلة سيشاهدها الملايين حول العالم، وخلال المقابلة سألتها أوبرا عن شعورها عند سماع أخبار عن القصر يتحدثون عن حقيقتها، وردت ميجان: "لا أعرف كيف يمكن أن يتوقعوا أنه بعد كل هذا الوقت سنظل صامتين فقط رغم استمرار الأكاذيب عنا".





ومن غير المعروف ما الذي قصدته ميجان بحديثها عن الاكاذيب، لأنه تم تسجيل المقابلة قبل اتهامها بطرد اثنين من الموظفين المحميين والتسبب في رفد عضو آخر من موظفي قصر كنسينجتون، مع أحد المساعدين السابقين، ووصف هاري وزوجته له بالمتنمرون في صحيفة التايمز أمس.





بعد ساعات من إدعائها بالادعاءات ، كشف قصر باكنجهام أن دوق إدنبرة خضع لـ عملية جراحية ناجحة لعملية قلب مفتوح، وسيبقى في المستشفى للعلاج والراحة والاستشفاء لعدة أيام.





وأجرى الأمير فيليب، 99 عامًا، العملية أمس في مستشفى سانت بارثولوميو في مدينة لندن، حيث تم نقله يوم الاثنين بعد أن أمضى 14 يومًا في مستشفى الملك إدوارد السابع في مارليبون بسبب مرضه.





وبدأت الملكة أمس في التحقيق غير المسبوق في مزاعم بأن هاري وميجان قاما بتخويف موظفيهما، وظهرت اليوم ادعاءات جديدة بأن الموظفين الملكيين يقولون إنهم أعضاء في نادي (Sussex Survivors ) بعد العمل مع الزوجين.