قبل وقوع الكارثة.. اخلاء عقار من 3 طوابق آيل للسقوط بالمنيا

اخلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا عقار مكون من 3 طوابق بشارع ابن خصيب ايلا للسقوط وفصل المرافق عنه.
حيث تفقد العميد محمدصلاح ابوكريشة رئيس المركز الموقع العام للعقار للوقوف علي اتخاذ الاجراءات التأمينيه ومنها عمل الدعامات اللازمه لتأمين الماره من المواطنين والعقارات المجاوره للعقار.
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ووجه ابو كريشه بسرعة انهاء الاجراءات اللازمه لتنفيذ قرارات الازالة الصادرة للعقار بحضور الدكتور احمد رشاد سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا وإخلاء العقار وتشميع المحلات الموجوده به حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين نتيجة الانهيار الجزئي للعقار خلال الأيام الماضية.
واكدت المهندسه هايدي فاروق مدير ومسؤل لجنة المنشآت الايله لسقوط انه تم اخلاء العقار وفصل التيار الكهربائي وخط المياه والغاز الطبيعي، وعمل كردون امنى بمحيط العقار حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين.
وأوضحت أنه جاري انهاء الاجراءات الخاصة بتنفيذ قرار الهدم الصادر للعقار واتخاذ اللازم، مع تطبيق الإجراءات الاحتياطية لحين الانتهاء من الاعمال، مشيرًة إلى أن الأولوية هي الحفاظ على أرواح المواطنين.
وفي سياق متصل قال المحافظ اللواء أسامة القاضي إن الدولة المصرية بقيادة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي تولى اهتمامًا كبير بالصعيد، بشكل عام ومحافظة المنيا، بشكل خاص وذلك من خلال العديد من المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مشروع مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة لاستهداف اكثر من 1500 قرية على مستوي محافظات الجمهورية، والعمل على تعظيم الاستفادة من تلك المشروعات لخدمة أهالي المحافظة وتوفير فرص عمل للشباب.
جاء ذلك خلال استقباله لعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ضمن توجيهات وزير التنمية المحلية لاشراك نواب البرلمان والشيوخ في مناقشة وحل جميع التحديات والمشاكل التي تهم المواطنيين ،حيث بحث المحافظ مع النواب عددا من الموضوعات، والاحتياجات والمشروعات المتعلقة بالخدمات التي تقدم لأهالي المحافظة.
استعرض المحافظ العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، بالإضافة الى أهداف مبادرة حياة كريمة والمشروعات التي سيتم تنفيذها بنطاق 192 قرية على أرض المحافظة، مشيرًا إلى انه تم تحديد احتياجات تلك القرى بمختلف القطاعات منها (مياه الشرب - الصرف الصحي - كهرباء - غاز طبيعي - تعليم - صحة - طب بيطري - طرق -شباب ورياضة - تحسين بيئة- إسعاف - حماية مدنية – اتصالات).
كما ناقش العديد من القضايا التي تهم المواطنين، مؤكدًا المامه الكامل بجميع متطلبات واحتياجات المواطنين، وسعيه لحل تلك العقبات بما يسهم في إحداث تحسن ملموس في حياة المواطنين، بالتنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، الذين يعدوا عين المواطن في دولة تحكمها أسس الديموقراطية العريقة والاصيلة.