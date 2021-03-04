قبل وقوع الكارثة.. اخلاء عقار من 3 طوابق آيل للسقوط بالمنيا

اخلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا عقار مكون من 3 طوابق بشارع ابن خصيب ايلا للسقوط وفصل المرافق عنه.





حيث تفقد العميد محمدصلاح ابوكريشة رئيس المركز الموقع العام للعقار للوقوف علي اتخاذ الاجراءات التأمينيه ومنها عمل الدعامات اللازمه لتأمين الماره من المواطنين والعقارات المجاوره للعقار.





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ووجه ابو كريشه بسرعة انهاء الاجراءات اللازمه لتنفيذ قرارات الازالة الصادرة للعقار بحضور الدكتور احمد رشاد سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا وإخلاء العقار وتشميع المحلات الموجوده به حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين نتيجة الانهيار الجزئي للعقار خلال الأيام الماضية.





واكدت المهندسه هايدي فاروق مدير ومسؤل لجنة المنشآت الايله لسقوط انه تم اخلاء العقار وفصل التيار الكهربائي وخط المياه والغاز الطبيعي، وعمل كردون امنى بمحيط العقار حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين.





وأوضحت أنه جاري انهاء الاجراءات الخاصة بتنفيذ قرار الهدم الصادر للعقار واتخاذ اللازم، مع تطبيق الإجراءات الاحتياطية لحين الانتهاء من الاعمال، مشيرًة إلى أن الأولوية هي الحفاظ على أرواح المواطنين.





وفي سياق متصل قال المحافظ اللواء أسامة القاضي إن الدولة المصرية بقيادة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي تولى اهتمامًا كبير بالصعيد، بشكل عام ومحافظة المنيا، بشكل خاص وذلك من خلال العديد من المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مشروع مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة لاستهداف اكثر من 1500 قرية على مستوي محافظات الجمهورية، والعمل على تعظيم الاستفادة من تلك المشروعات لخدمة أهالي المحافظة وتوفير فرص عمل للشباب.





جاء ذلك خلال استقباله لعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ضمن توجيهات وزير التنمية المحلية لاشراك نواب البرلمان والشيوخ في مناقشة وحل جميع التحديات والمشاكل التي تهم المواطنيين ،حيث بحث المحافظ مع النواب عددا من الموضوعات، والاحتياجات والمشروعات المتعلقة بالخدمات التي تقدم لأهالي المحافظة.





استعرض المحافظ العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، بالإضافة الى أهداف مبادرة حياة كريمة والمشروعات التي سيتم تنفيذها بنطاق 192 قرية على أرض المحافظة، مشيرًا إلى انه تم تحديد احتياجات تلك القرى بمختلف القطاعات منها (مياه الشرب - الصرف الصحي - كهرباء - غاز طبيعي - تعليم - صحة - طب بيطري - طرق -شباب ورياضة - تحسين بيئة- إسعاف - حماية مدنية – اتصالات).





كما ناقش العديد من القضايا التي تهم المواطنين، مؤكدًا المامه الكامل بجميع متطلبات واحتياجات المواطنين، وسعيه لحل تلك العقبات بما يسهم في إحداث تحسن ملموس في حياة المواطنين، بالتنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، الذين يعدوا عين المواطن في دولة تحكمها أسس الديموقراطية العريقة والاصيلة.







