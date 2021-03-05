البازار.. معرض جديد لجهاز تنمية المشروعات الخميس المقبل

يقيم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر معرض البازار للمشغولات اليدوية وديكورات المنزل في الفترة من 11 مارس إلى 20 مارس بالمعرض الدائم لجهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بمدينة نصر، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة بدعم ورعاية قطاع الحرف اليدوية والتراثية.









ويضم المعرض الآلاف من المنتجات اليدوية المتخصصة في ديكورات المنزل، بالإضافة إلى الملابس ومشغولات التللى والمشغولات الفضية والنحاسية والمنتجات الزجاجية والصدف والخوص ومفروشات أخميم والسجاد اليدوى والخزف والديكوباج والاكسسوار الحريمى ومنتجات الجلود ووحدات الإضاءة، فضلا عن منتجات سيناء والأثاث والتطريز على المنسوجات والخيامية ومستحضرات التجميل والمنتجات الغذائية ومجموعة منتقاة من ديكورات المنزل المودرن والتراثية.





ويحرص جهاز تنمية المشروعات على تنظيم معارض متخصصة للحرف اليدوية والتراثية بشكل منتظم على مدار السنة لدعم أصحاب المشروعات العاملين بهذا القطاع وتسويق منتجاتهم مما يمكنهم من الاستمرار والتوسع في مشروعاتهم وتوفير المزيد من فرص العمل خاصة للمرأة والشباب وذوى الهمم.









