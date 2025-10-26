قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احمي نفسك وطفلك من عضة الكلب المصاب بالسعار.. طرق العلاج
ياسر جلال: أسعى لإعداد رؤية قانونية متكاملة لحقوق الأداء العلني للممثلين
جهاز حماية المستهلك يطمئن المواطنين بعدم تداول هذه السيارات في السوق المصري
محمد عبد الرحمن توتا: الكوميديا عالم واسع ومتنوع.. خاص
آي صاغة: 200 جنيه تراجعا في أسعار الذهب خلال أسبوع
وزير الصحة: الرقابة اليومية هي الضامن الأساسي لكفاءة منظومة التأمين الصحي الشامل
الإحصاء: انطلاق البرنامج التدريبي للباحثين المشاركين في مسح صحة الأسرة المصرية
مروان فى الهجوم .. تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام كهرباء الاسماعيلية بالدوري
تصرف مشين.. هآرتس: جيش الاحتلال يحول أطراف غزة إلى مكب للنفايات
حكم قول "خد الشر وراح" .. دار الإفتاء توضح
وزير الصحة: كل مواطن يمتلك بطاقة هوية بالسويس مسجل ضمن التأمين الصحي الشامل
محافظات

فرقة أسوان للفنون الشعبية تشارك فى افتتاح مهرجان الإسماعيلية.. صور

محمد عبد الفتاح

تواصل فرقة أسوان للفنون الشعبية مشاركتها فى المحافل الدولية والمحلية حيث قدمت عروضها فى إفتتاح وفعاليات الدورة الـ 25 لمهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية “اليوبيل الفضى ”.

تنظم المهرجان وزارة الثقافة بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية ، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ، وهيئة قناة السويس ، وهيئة التنشيط السياحى، وتستمر فعالياته حتى 30 أكتوبر الجارى .

وأشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالأداء المتميز لفرقة أسوان للفنون الشعبية ، وتمثيلها المشرف والراقى لأسوان فى كافة المحافل والمهرجانات الدولية والمحلية من خلال ما تقدمه من التابلوهات الفنية التى تعبر عن الطابع والموروث الشعبى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأكد المحافظ، أن فرقة أسوان للفنون الشعبية تواصل تحقيق نجاحات عديدة من خلال التنوع المتميز الذى يقدمه أعضاء الفرقة من الفنانين والفنانات لينقلوا صورة نموذجية للعالم أجمع عن الحضارة المصرية بتراثها المتميز الفريد.

فرقة أسوان للفنون الشعبية

يشار إلى أن فرقة أسوان للفنون الشعبية تشارك بقيادة شعبان حسين ، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ، وبإشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة بقيادة اللواء خالد اللبان مساعد الوزير لشئون رئاسة الهيئة .

على صعيد أخر انطلقت فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية والعترة الجديدة سات وان ، وحمى الوادى المتصدع بنطاق قرى المحافظة وذلك تحت رعاية وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى علاء الدين فاروق ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، ومتابعة الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية .

وأشار الدكتور جمعة مكى مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسوان، إلى أن فعاليات الحملة تتم من خلال لجان بيطرية ثابتة ومتحركة بجميع القرى والمراكز حيث تستهدف تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد المرضين.

كما أشار إلى أنه تم توفير جميع اللقاحات المعتمدة والمبردات والمستلزمات البيطرية اللازمة للحملة، مع تكثيف المرور الميدانى من خلال فرق الإشراف المركزية والفرعية لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع.

وناشد مدير عام الطب البيطرى المربين بضرورة التعاون الكامل مع الفرق البيطرية المتنقلة والثابتة ، والإسراع بتحصين ثرواتهم الحيوانية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

جامعة قناة السويس تحصد شهادات الاعتماد الدولية ISO لخمس كليات وأمانة الجامعة

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

تصريحات زوجة مسن السويس

اتظلمنا واتشوهت سمعتنا.. أول تصريح لزوجة مسن السويس بعد الاعتداء عليه

عودة محمد سلام

بعد غياب سنتين.. أول ظهور للفنان محمد سلام في احتفاليةوطن السلام بحضور الرئيس السيسي

ايمان عبد اللطيف

خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو

ايمان عبد اللطيف

مفاجأة في الجنيه الذهب .. أسعار الذهب والدولار اليوم

