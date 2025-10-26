فرقة أسوان للفنون الشعبية تشارك فى افتتاح مهرجان الإسماعيلية.. صور

تواصل فرقة أسوان للفنون الشعبية مشاركتها فى المحافل الدولية والمحلية حيث قدمت عروضها فى إفتتاح وفعاليات الدورة الـ 25 لمهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية “اليوبيل الفضى ”.

تنظم المهرجان وزارة الثقافة بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية ، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ، وهيئة قناة السويس ، وهيئة التنشيط السياحى، وتستمر فعالياته حتى 30 أكتوبر الجارى .

وأشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالأداء المتميز لفرقة أسوان للفنون الشعبية ، وتمثيلها المشرف والراقى لأسوان فى كافة المحافل والمهرجانات الدولية والمحلية من خلال ما تقدمه من التابلوهات الفنية التى تعبر عن الطابع والموروث الشعبى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأكد المحافظ، أن فرقة أسوان للفنون الشعبية تواصل تحقيق نجاحات عديدة من خلال التنوع المتميز الذى يقدمه أعضاء الفرقة من الفنانين والفنانات لينقلوا صورة نموذجية للعالم أجمع عن الحضارة المصرية بتراثها المتميز الفريد.

فرقة أسوان للفنون الشعبية

يشار إلى أن فرقة أسوان للفنون الشعبية تشارك بقيادة شعبان حسين ، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ، وبإشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة بقيادة اللواء خالد اللبان مساعد الوزير لشئون رئاسة الهيئة .

على صعيد أخر انطلقت فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية والعترة الجديدة سات وان ، وحمى الوادى المتصدع بنطاق قرى المحافظة وذلك تحت رعاية وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى علاء الدين فاروق ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، ومتابعة الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية .

وأشار الدكتور جمعة مكى مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسوان، إلى أن فعاليات الحملة تتم من خلال لجان بيطرية ثابتة ومتحركة بجميع القرى والمراكز حيث تستهدف تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد المرضين.

كما أشار إلى أنه تم توفير جميع اللقاحات المعتمدة والمبردات والمستلزمات البيطرية اللازمة للحملة، مع تكثيف المرور الميدانى من خلال فرق الإشراف المركزية والفرعية لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع.

وناشد مدير عام الطب البيطرى المربين بضرورة التعاون الكامل مع الفرق البيطرية المتنقلة والثابتة ، والإسراع بتحصين ثرواتهم الحيوانية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع .