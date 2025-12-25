إزالة 18 حالة إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة بطنطا

تمكنت رئاسة مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، من إزالة 18 حالة إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة، وذلك خلال 24 ساعة.

حملات رفع تعديات

وقال خالد العرفى، رئيس مركز ومدينة طنطا، إنه تم وقف تعديات على الزراعات وأعمال بناء بدون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 18 حالة لمبانٍ تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.

ردع مخالفين

كان محافظ الغربية شدد على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذاً للقانون.

وأشار محافظ الغربية إلى أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.