إزالة 297 تعديا في أسوان ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 27

تستكمل الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن بالمحافظة جهودها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجه الـ 27 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وفى ظل متابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، وبناءاً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

وتم إزالة 297 حالة تعدى بمساحة وصلت إلى 117 ألف و 479 م2 حتى الآن ، والتى تنوعت ما بين إزالات خاصة بالتقنين ضمن المنومة الإلكترونية ، وتعديات على أراضى الدولة خارج المنظومة ، وحالات تعدى تم إزالتها خارج المستهدف ، وحالات تعدى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بإزالة 79 حالة تعدى وإسترداد بإجمالى مسطح 45 ألف م2 ، مع تنفيذ 45 أذن ما عاد عليه بالنفع وذلك بنطاق أحياء جنوب وشرق ، وسط مشاركة من الأجهزة الشرطية وقوات الأمن المركزى بقيادة مساعد مدير الأمن ، ونواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة .

إزالة التعديات

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بتنظيم حملة إستهدفت إزالة 8 حالات تعدى بمساحة 1390 م2 ، بمشاركة نواب رئيس المدينة ورؤساء القرى ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين .

وقامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بقيادة عادل مرغنى بإزالة 4 حالات تعدى بمساحة 1000 م2 ، عبارة عن بناء بدون ترخيص ، وتم إتخاذ اللازم نحو المخالفين .