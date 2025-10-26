قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنقرة ترحب بإعلان حزب العمال الكردستاني سحب قواته من تركيا
التعليم العالي: استقبال وفد إفريقي بفرع البحر المتوسط بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد
مدبولي: إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة نقلة نوعية في تطوير التعليم الجامعي
الكشف عن هوية الملياردير المتبرع بدفع رواتب الجيش الأميركي خلال الإغلاق الحكومي
غضب أحمر في ليفربول.. ماذا يحدث داخل فريق محمد صلاح؟
خبير يشرح أسباب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج
عبد الغفار: القيادة السياسية تمنح ملف الصحة الأولوية القصوي
«النقض» ترفض الطعن المقدم من دفاع سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر
غزة تواجه حرب البقاء وسط تدمير شامل وانهيار الخدمات الأساسية
الفيومي: القطاع الخاص شريك رئيسي في تطوير الغزل والنسيج الحكومي
الأهلي يتظلم من الحكم السنغالي.. ويطلب عدم إيقاف جراديشار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 297 تعديا في أسوان ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 27

إزالة التعديات بأسوان
إزالة التعديات بأسوان
محمد عبد الفتاح

تستكمل الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن بالمحافظة جهودها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجه الـ 27 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وفى ظل متابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، وبناءاً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

وتم إزالة 297 حالة تعدى بمساحة وصلت إلى 117 ألف و 479 م2 حتى الآن ، والتى تنوعت ما بين إزالات خاصة بالتقنين ضمن المنومة الإلكترونية ، وتعديات على أراضى الدولة خارج المنظومة ، وحالات تعدى تم إزالتها خارج المستهدف ، وحالات تعدى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بإزالة 79 حالة تعدى وإسترداد بإجمالى مسطح 45 ألف م2 ، مع تنفيذ 45 أذن ما عاد عليه بالنفع وذلك بنطاق أحياء جنوب وشرق ، وسط مشاركة من الأجهزة الشرطية وقوات الأمن المركزى بقيادة مساعد مدير الأمن ، ونواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة .

إزالة التعديات

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بتنظيم حملة إستهدفت إزالة 8 حالات تعدى بمساحة 1390 م2 ، بمشاركة نواب رئيس المدينة ورؤساء القرى ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين .

وقامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بقيادة عادل مرغنى بإزالة 4 حالات تعدى بمساحة 1000 م2 ، عبارة عن بناء بدون ترخيص ، وتم إتخاذ اللازم نحو المخالفين .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفشه

اللهم أجرنا في مصيبتنا.. وفاة ابن عمة «أفشة» نجم الأهلي

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب الآن في مصر.. وهذه قيمة عيار 21

يانيك فيريرا

رحيل فيريرا يقترب .. وجوميز على أعتاب قيادة الزمالك |تفاصيل

الدولار

أقل سعر للدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 26-10-2025

طرق النصب

طرق النصب على المواطنين في الحسابات البنكية .. احذر من هذه الأمور | فيديو

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

ترشيحاتنا

ليلي علوي

ليلى علوي بإطلالة ملكية راقية باللون الأبيض في ختام مهرجان الجونة

رنجة مطبوخة

طريقة عمل رنجة مطبوخة بالصلصة والفحم

أمام عاشور

بعد تعافي إمام عاشور .. هذه أعراض التهاب الكبد أ

بالصور

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

فيديو

ايمان عبد اللطيف

خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو

ايمان عبد اللطيف

مفاجأة في الجنيه الذهب .. أسعار الذهب والدولار اليوم

أحمد فهمي

بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف

نجوم تزوجوا في السر

زيجات سرية في الوسط الفني.. منة شلبي آخر من انضم للقائمة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد