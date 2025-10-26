محافظ أسوان: مهلة أخيرة لأصحاب طلبات التقنين حتى نهاية أكتوبر لتوفيق أوضاعهم

أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عن منح مهلة أخيرة حتى نهاية أكتوبر الجارى لأصحاب طلبات التقنين لتوفيق أوضاعهم وسداد المستحقات المالية .

وأكد المحافظ على أنه عقب إنتهاء هذه المهلة سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد غير الملتزمين تشمل تحرير محاضر جنائية وقطع المرافق عن الأراضى المخالفة وإدراجها ضمن حملات الإزالة وإستردادها بالكامل .

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على أن الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لن تسمح بأى تهاون أو تساهل فى ملف التعديات على أراضى الدولة .

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية بأسوان تعمل فى إطار قانونى واضح وحاسم للحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الإنضباط فى هذا الملف الحيوى .

ودعا إسماعيل كمال المواطنين من أصحاب طلبات التقنين إلى إستثمار الفرصة الحالية بالإسراع فى سداد مقدمات التعاقدات ونسبة الـ 25% المستحقة ، بالإضافة إلى الأقساط المتأخرة .

التقنين

وأوضح أن القانون الجديد للتقنين لن يتيح استرداد أى مبالغ مالية سبق سدادها، بينما من أنهى إجراءات قانونية سليمة سيُسمح له باستكمال خطوات التقنين وفق المنظومة الجديدة التى سيتم تطبيقها قريباً .

جاء ذلك خلال إجتماع محافظ أسوان مع رؤساء المراكز والمدن ومسئولى الجهات المعنية بحضور اللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ حيث وجّه المحافظ الشكر لكافة الجهات المشاركة فى ملف التقنين لما حققته من إنجازات ملموسة خلال الفترة الأخيرة .

تستكمل الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن بالمحافظة جهودها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجه الـ 27 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وفى ظل متابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، وبناءاً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.