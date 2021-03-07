سهل الزراعة ومكسبه كبير.. بنجر السكر ثروة جديدة في الفيوم

تشهد محافظة الفيوم زيادة كبيرة سنويا فى زراعة محصول البنجر، نظرا لتحقيقه عائدا كبيرا للمزارعين ولسهولة زراعته وقلة تكاليف الأسمدة الخاصة بالمحصول.





قال المهندس ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إن المحافظة تشهد إقبالا متزايدا فى زراعة محصول سكر البنجر نظرا لتحقيقه ربح كبير للفلاح وقلة تكاليف زراعته.





وأضاف مصطفى أن سبب الإقبال عليه هو وجود مصنع سكر البنجر بقرية قصر الباسل بمركز إطسا بمحافظة الفيوم بالقرب من طريق اسيوط الغربى ولتحقيقه أعلى دخل للمزارعين، مشيرا إلى أن هناك إقبالا كبيرا من المزارعين هذا العام لبيع المحصول للشركة نظرا لتحريك السعر وشفافية الأداء.





كما تحرص مديرية الزراعة بالفيوم على عقد ندوات إرشادية موسعة لشرح وتوعية المزارعين بزراعة البنجر وأهمية المحصول الاقتصادية لارتباطه بالسلعة الاستراتيجية الهامة وهي السكر والرد على المشاكل التي تواجه المزارعين أثناء توريدهم للمحصول للمصنع خلال الموسم وامكانية حلها.





ويستقبل المصنع إنتاج المزارعين من البنجر الذى تتم زراعتها فى قرى ومراكز الفيوم ومتوسط إنتاج الفدان يصل لحوالى 25 طنًا من البنجر .

ويقول عادل اللواج رئيس جمعية المزارع المصرى بالفيوم ان الطرق الفنية اللازمة للنهوض بإنتاجية محصول بنجر السكر، منها إعداد الأرض للزراعة والحرث العميق 3 حرثات ، وتنعيم التربة، مع مراعاة التسوية بالليزر بالإضافة إلى التخطيط بمعدل من 12 إلى 14 خط في القصبتين، والزراعة فى جور على مسافات من 15 إلى 20 سم بواقع من 3 -4 بذور على عمق 1-2سم، ثم يتم الري وتكون رية الزراعة غزيرة، بحيث تتشبع الخطوط تماما وتصرف المياه الزائدة .

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