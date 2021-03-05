ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

شركة الطيران اللتوانية تستأنف رحلاتها إلى مطار الغردقة بعد فترة كورونا.. صور

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:51 ص
صدى البلد
Advertisements
نورهان خفاجي

 



استأنفت شركة الطيران اللتوانية getjet airlines ، رحلاتها الجوية إلى مطار الغردقة الدولي، حيث استقبل المطار أولى الرحلات القادمة من لتوانيا وعلى متنها ١٨٠ راكبا ، وذلك عقب توقفها لأكثر من عام بسبب جائحة كورونا العالمية والتى تسببت فى توقف العديد من الرحلات الجوية العالمية. 

يأتي ذلك فى ضوء جهود وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار لتنشيط الحركة السياحية والجوية الي المقاصد المصرية وتأكيدا علي التزام المطارات المصرية بتعليمات السفر الصحي الآمن. 

 وفى أجواء يسودها البهجة والسرور قامت إدارة المطار بإستقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتبع فى أجواء الترحيب والاستقبال لأول رحله طيران قادمة من مطار فيلنوس إلي مدينة الغردقة أحد المناطق السياحية المصرية الهامة. 

وقامت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بتقديم الخدمة الأرضية والمناولة للطائرة، كما قام فريق العلاقات العامة بالمطار بإستقبال الركاب بالورود و تقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم وسرعة إنهاء إجراءات وصولهم مع الإلتزام  بكافة الإجراءات الإحترازية المتبعة. 

الجدير بالذكر أن شركة الطيران اللتوانية ستقوم بتسيير ثلاث رحلات أسبوعيًا الي مطار الغردقة.
شركة الطيران اللتوانية تستأنف رحلاتها إلى مطار الغردقة بعد فترة كورونا.. صور
شركة الطيران اللتوانية تستأنف رحلاتها إلى مطار الغردقة بعد فترة كورونا.. صور
شركة الطيران اللتوانية تستأنف رحلاتها إلى مطار الغردقة بعد فترة كورونا.. صور
شركة الطيران اللتوانية تستأنف رحلاتها إلى مطار الغردقة بعد فترة كورونا.. صور
شركة الطيران اللتوانية تستأنف رحلاتها إلى مطار الغردقة بعد فترة كورونا.. صور
شركة الطيران اللتوانية تستأنف رحلاتها إلى مطار الغردقة بعد فترة كورونا.. صور
شركة الطيران اللتوانية تستأنف رحلاتها إلى مطار الغردقة بعد فترة كورونا.. صور
شركة الطيران اللتوانية تستأنف رحلاتها إلى مطار الغردقة بعد فترة كورونا.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات السويسرية قادمة من جنيف ..صور

موسكو تطل من جديد على منتجعات مصر السياحية .. تفتيش روسي مرتقب بمطاري الغردقة وشرم الشيخ خلال أيام

مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات شركة Condor الألمانية .. صور

مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات Condor الألمانية

رسميا.. استئناف الرحلات المباشرة من روسيا إلى شرم الشيخ والغردقة في مارس

وكيل سياحة البرلمان: نحظى باستقرار أمني وصحي يدفعنا لزيادة الرحلات مع روسيا

ترشيحاتنا

فضيحة حاكم نيويورك .. تقرير: كومو اختار مساعِداته لممارسة الجنس

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات هند عبد الحليم تكشف عن أنوثتها وإنقاص وزنها

اندلاع أمواج تسونامي في المحيط الهادئ بعد زلزال نيوزيلندا

ليفربول أمام تشيلسي .. استياء محمد صلاح لحظة خروجه وتشامبرلين بديلًا

لا تفرضوا شروطا على مصر .. صحيفة أمريكية : إدارة بايدن تجازف بمصالحها الحيوية.. القاهرة لديها خيارات تحالف دولي متعددة.. والإخوان شركاء داعش

أحمد ناجي: الفرق بين الشناوي ومنصف كبير منذ زمن.. وهذا سبب تعاطفي مع أبوجبل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابتها بـ كورونا.. أجمل إطلالات زوجة ماجد المصري

بملابس رياضية.. أروى تثير الجدل بإطلالة بسيطة

فستان مطرز بالفضي .. أول صور من زفاف دينا داش