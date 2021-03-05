شركة الطيران اللتوانية تستأنف رحلاتها إلى مطار الغردقة بعد فترة كورونا.. صور

















استأنفت شركة الطيران اللتوانية getjet airlines ، رحلاتها الجوية إلى مطار الغردقة الدولي، حيث استقبل المطار أولى الرحلات القادمة من لتوانيا وعلى متنها ١٨٠ راكبا ، وذلك عقب توقفها لأكثر من عام بسبب جائحة كورونا العالمية والتى تسببت فى توقف العديد من الرحلات الجوية العالمية.





يأتي ذلك فى ضوء جهود وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار لتنشيط الحركة السياحية والجوية الي المقاصد المصرية وتأكيدا علي التزام المطارات المصرية بتعليمات السفر الصحي الآمن.





وفى أجواء يسودها البهجة والسرور قامت إدارة المطار بإستقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتبع فى أجواء الترحيب والاستقبال لأول رحله طيران قادمة من مطار فيلنوس إلي مدينة الغردقة أحد المناطق السياحية المصرية الهامة.





وقامت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بتقديم الخدمة الأرضية والمناولة للطائرة، كما قام فريق العلاقات العامة بالمطار بإستقبال الركاب بالورود و تقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم وسرعة إنهاء إجراءات وصولهم مع الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية المتبعة.



