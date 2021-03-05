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حوادث

تعرفا على شابين بالفيس بوك.. الأمن يكشف مكان فتاتين الدقهلية المختفيتين

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:12 ص
فتاة
فتاة
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مصطفى الرماح
كشفت الاجهزة الامنية حقيقة اختفاء فتاتين عن منزلهما بالدقهلية.

تبلغ للأجهزة الأمنية بالدقهلية من شخصين بغياب نجلتيهما "طالبتان" عن المنزل، ولم يشتبها فى غيابهما جنائيًا.  

بالفحص تبين أن الفتاتين تربطهما علاقة عاطفية بشخصان تعرفا عليهما من خلال مواقع التواصل الإجتماعى .

عقب ذلك حضر المُبلغان وبرفقتهما المتغيبتان وقررا بعودتهما من تلقاء نفسهما، وبسؤالهما قررتا ترك المنزل لرغبة والد إحداهن خطبتها لأحد الأشخاص دون رغبتها وسافرتا إلى مدينة الغردقة للعمل، حيث توجهتا إلى أحد المقاهى ولدى علم صاحب المقهى بأنهما من محافظة الدقهلية تحفظ عليهما وقام بالإتصال بوالديهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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