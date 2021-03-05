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بدون جراحة ومناظير.. الكبسولة المبرمجة حل سريع لإنقاص الوزن

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:12 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
صرح الدكتور محمد الفولى عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة عين شمس , وإستشاري جراحات السمنة والمناظير ونحت القوام، أن الكبسولة المبرمجة واحدة من الحلول الجوهرية لعلاج السمنة وإنقاص الوزن الزائد بدون أي  جراحة وبدون تدخل دوائي وتعتبر من العمليات الأمنة بشكل آوسع مما كانت عليه عمليات السمنة في الماضي كما أنها آفضل بكثير من بالون المعدة العادية لما تتميز به من معايير أمان كبيرة.


وقال الفولى، تعتبر الكبسولة المبرمجة حل سريع شرط أن تكون للأشخاص البالغين الذين يزيد أعمارهم عن 18 عاما، ويكون مؤشر كتلة الجسم لديهم أكثر من 27، حيث يتم ربط كبسولة البالون مع كيس القسطرة الصغير الذي يحتوي على الماء المقطر بحيث يقوم المريض ببلع كبسولة الدواء المرتبطة بواسطة انبوب صغير مع كيس القسطرة الخارجي، مثل أي دواء آخر دون الحاجة لأي إجراء جراحي، او حتى استخدام المنظار.

وأضاف ان الكبسولة المبرمجة هي الأولى والوحيدة المسموح بها في العالم, الذي يتم ابتلاعها بكوب مياه, وذلك أثناء زيارتك لطبيبك الخاص. وذلك بدون أي نوع من الجراحة, أو استخدام المناظير الباطنية, أو التخدير.

وأوضح عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة عين شمس، يتم نفخ هذه الكبسولة بسائل معين وهذا من خلال أنبوبة رفيعة متصلة بالكبسولة بعد انتفاخ الكبسولة ينفصل صمام الأنبوبة عنها, ويسحب من خلال الفم، لتصبح الكبسولة في شكل بالون بالمعدة,  وتشغل حيز كبير منها, مما يخلق شعورًا ثابتًا بالإمتلاء، وبدورها يتم تقليل كميات الطعام التي تحصل عليها.

وأكد أنه لا يوجد أية قيود غذائية محددة مع الكبسولة المبرمجة، ولكن لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة أو  فقدان الوزن مع تحقيق أقصى قدر من الراحة، يجب اتباع نظام غذائي محدد من قبل الدكتور المعالج والمشرف على الحالة، على أن تكون تلك الكبسولة  للأشخاص البالغين الذين يزيد أعمارهم عن 18 عاما، ويكون مؤشر كتلة الجسم لديهم أكثر من 27.
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