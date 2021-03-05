مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 3 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها دوري أبطال افريقيا والدوري الاسباني
ويستعرض " صدى البلد " أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا
شباب بلوزداد X الهلال -9:00 مساء - beIN SPORT HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
فالنسيا X فياريال - 10:00مساء - beIN SPORT HD 3
مواعيد مباريات الدوري الألماني
شالكه X ماينز – 9:30 مساء - beIN SPORT HD 5
مواعيد مباريات الدورى السعودى
أبها X الفتح – 3:15 عصرا - الرياضية السعودية
العين X الفيصلي – 3:15 عصرا - الرياضية السعودية
الاتفاق X النصر – 5:30 مساء - الرياضية السعودية
الشباب Xالقادسية – 5:30 مساء - الرياضية السعودية
الهلال X الرائد – 7:30 مساء - الرياضية السعودية
الاتحاد X الوحدة – 7:30 مساء - الرياضية السعودية
مواعيد مباريات الدوري المصري
وادي دجلة X الإسماعيلي – 3:00 عصرا - on sport
الاتحاد السكندري X الانتاج الحربي – 5:00 مساء - on sport
طلائع الجيش X إنبي – 7:00مساء - on sport