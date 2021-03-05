مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 3 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها دوري أبطال افريقيا والدوري الاسباني



ويستعرض " صدى البلد " أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:



