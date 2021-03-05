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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 3 - 2021 والقنوات الناقلة

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:00 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
تقام اليوم الجمعة العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها دوري أبطال افريقيا والدوري الاسباني 

ويستعرض " صدى البلد " أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا
 
شباب بلوزداد X الهلال -9:00 مساء - beIN SPORT HD 1  

مواعيد مباريات الدوري الإسباني 
 
فالنسيا X فياريال - 10:00مساء -  beIN SPORT HD 3

مواعيد مباريات الدوري الألماني
 
شالكه    X ماينز  – 9:30 مساء - beIN SPORT HD 5      

مواعيد مباريات الدورى السعودى 
 
أبها X  الفتح – 3:15 عصرا - الرياضية السعودية

العين  X  الفيصلي – 3:15 عصرا - الرياضية السعودية

الاتفاق X  النصر – 5:30 مساء - الرياضية السعودية

الشباب Xالقادسية – 5:30 مساء - الرياضية السعودية

الهلال X الرائد – 7:30 مساء - الرياضية السعودية

الاتحاد  X  الوحدة – 7:30 مساء - الرياضية السعودية

مواعيد مباريات الدوري المصري
 
وادي دجلة  X الإسماعيلي – 3:00 عصرا - on sport         

الاتحاد السكندري   X الانتاج الحربي – 5:00 مساء - on sport        

طلائع الجيش X إنبي – 7:00مساء - on sport

 
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